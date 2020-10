Salut anuncia la incorporació de 600 efectius per fer prevenció i rastreig de casos

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que en les properes setmanes s'incorporaran 600 persones al servei de vigilància epidemiològica per fer prevenció en l'àmbit de les residències i dels centres de treball, i per ampliar el sistema de rastreig. La consellera ha constatat la necessitat de mantenir l'epidèmia a ratlla, també per recuperar l'activitat quirúrgica demorada.Durant el ple del Parlament específic sobre la situació del sistema de salut sol·licitat per Ciutadans ha explicat que hi ha un 20% de les operacions que es van retardar. A l'agost es va doblar l'activitat, i s'està treballant al 100% fins al desembre per recuperar el terreny perdut. Vergés també ha explicat que en els propers dies s'aprovarà el pla de control de l'epidèmia, per demostrar que les decisions polítiques a Catalunya es basen en criteris tècnics.Pel que fa al sistema sanitari, ha enumerat totes les actuacions que s'han fet per adaptar-lo a la pandèmia i a l'increment exponencial de l'activitat. Ha destacat el canvi que s'està implementant en l'àmbit de les residències, on a partir d'ara hi haurà seguiment de l'atenció primària. S'han fet ja 305.000 visites, el 60% presencials. Hi va haver un pic amb 800 professionals de la primària destinats a les residències, i ara això s'està estructuralitzant.Vergés també ha explicat que el Govern aprovarà en els propers dies el pla de control de l'epidèmia que va presentar al juliol, un pla que "estableix un marc general en base a criteris tècnics i epidemiològics", ha indicat Vergés, que ha remarcat que això permetrà prendre decisions amb una base sòlida "quan en alguns llocs s'està qüestionant que les decisions polítiques no estan basades en criteris tècnics".El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, per la seva banda, ha emplaçat el govern espanyol a estendre el finançament específic de la Covid-19 que rep la Generalitat fins que Catalunya pugui recaptar directament els impostos o compti amb un sistema de finançament "just". Aragonès ha explicat que el finançament de la Generalitat a través de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats (LOFCA) és "absolutament insuficient".De fet, ha explicat que l'Estat destina a la Generalitat per la gestió de la salut 51.000 milions d'euros però que només la despesa és de 61.000 milions, motiu pel qual s'obliga a treure diners d'altres partides del pressupost català per poder garantir la prestació del servei.Aragonès ha subratllat que les darreres dades sobre la pandèmia a Catalunya demostren que "no podem abaixar la guàrdia". Ha manifestat que actualment es viu en una situació que es pot gestionar però que cal continuar "anticipant-se" i prenent decisions perquè la pandèmia segueixi sent "gestionable".Entre d'altres, ha posat de manifest reptes com el reforç de l'atenció primària o l'habilitació d'hospitals polivalents al costat de centres de referència. També ha parlat de l'increment de demanda o l'augment esperança de vida com a reptes "estructurals" que caldrà afrontar. Aragonès ha situat com a prioritat de futur incorporar la perspectiva de gènere, enfortir les carreres professionals, més personal i una nova onada d'inversions i tecnologia.Per altra banda, la consellera de presidència, Meritxell Budó, ha destacat que durant la gestió de la pandèmia el Govern ha seguit "sempre" criteris tècnics i professionals amb diàleg amb tothom. També ha destacat que s'ha actuat amb responsabilitat, transparència i comunicació i en coordinació amb el món local.Respecte l'estudi que el president inhabilitat Quim Torra va encarregar a un grup d'experts per elaborar propostes d'actuació i reforma del sistema sanitari, Budó ha aplaudit el treball "intens" i amb "consens" que s'ha fet.Ha dit que s'han plantejat una trentena de mesures per enfortir el sistema sanitari. Totes elles giren al voltant de comptar amb un finançament suficient, una salut pública sòlida, una modernització del sistema de salut, un model assistencial integrat, lideratge professional, major participació ciutadana, recerca i innovació competitiva i transformació digital.

