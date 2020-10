S'enfronta a ser deportada per penjar a Facebook un vídeo de la seva parella tenint sexe amb una altra dona

Una dona s'enfronta a l'expulsió de l'estat espanyol durant 14 anys per haver penjat a Facebook un vídeo on es veu la seva parella mantenint relacions amb una altra dona. Els fets van passar el 5 d'octubre del 2018 en un carrer del nucli històric de Tortosa. Segons relata la fiscalia, cap a dos quarts de deu del matí la processada va sospitar que el seu home podria estar a l'habitació de l'arrendatària de l'immoble amb la qual convivien. Després de sorprendre'ls mantenint relacions sexuals i amb l'ànim de vulnerar la seva intimitat, segons el ministeri públic, va ordenar a la filla menor que gravés l'escena amb el mòbil. La dona va accedir al perfil privat de Facebook de la seva parella i va publicar-hi un vídeo sense el seu consentiment.En concret, va pujar un fragment d'imatges amb una durada d'un minut i mig en el qual s'observaven al llit d'una habitació l'home i la dona, als quals es reconeixia plenament. Ell apareixia amb la part superior destapada, mentre ella intentava cobrir-se la cara amb una manta per evitar que la gravessin, si bé l'acusada li ho impedia mentre repetia "que li faci vergonya a la fresca aquesta. Ho ensenyaré a tot el Facebook" o es dirigia a la seva parella i li deia "per què m'has posat a aquesta dona a casa, si era la teva amant".El perfil privat de l'home on es va publicar el vídeo tenia uns 140 seguidors i la publicació va tenir una gran difusió entre els coneguts dels afectats. Segons detalla el ministeri fiscal, les imatges van estar penjades a la xarxa durant prop de dues hores i mitja, fins que l'acusada el va esborrar. A més, la dona va obligar la inquilina -i alhora amant de l'home- a abandonar l'habitatge sense que se'n pogués endur la maleta amb les seves pertinences.L'home va declarar en seu judicial que, com a conseqüència de la difusió del vídeo, tenia "temor de sortir al carrer i trobar-se amb les seves amistats", i que això li produïa un estat d'angoixa. Igualment, l'altra afectada va patir la mateixa simptomatologia, així com que les seves amistats se n'allunyessin i la miressin malament.La fiscalia demana 6 anys de presó per a la dona per dos suposats delictes de difusió i revelació de secrets -3 anys i mig per cada perjudicat-, i la pena d'1 any i mig de presó per un delicte d'apropiació indeguda. Tot i això, proposa substituir la pena per l'expulsió del territori espanyol i la prohibició de tornar a l'estat durant 14 anys.A més de les costes processals, el ministeri fiscal també pretén que l'acusada indemnitzi l'home i la dona amb 1.000 euros cadascun en concepte de danys morals. A més, vol que pagui a l'afectada la quantitat de diners que determini el tribunal en la sentència pels efectes de la maleta que no va poder. El cas arribarà properament a judici al jutjat penal de Tortosa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor