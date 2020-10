Romeva liderarà les polítiques sostenibles d'ERC

Raül Romeva s'incorporarà a l’executiva nacional d'ERC a proposta del president Oriol Junqueras com a vicesecretari general de prospectiva i Agenda 2030. L’objectiu del nomenament és doble, per una banda reforçar el partit i situar els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 i, a la vegada, reconèixer la tasca de prospectiva que ja feia Romeva i atorgar-li un paper clau en l’enfortiment del partit amb la seva visió estratègica d’aquests àmbits.En un comunicat d'aquest dilluns 5 d'octubre, el partit republicà considera que "és fonamental treballar com a organització en els reptes globals que planteja l’agenda 2030 i no hi ha una persona més adient per dirigir aquesta tasca des de dins que Raül Romeva".L'exconseller és coneixedor del programa i té experiència tant en la lluita verda i emergència climàtica com les causes socials i les temàtiques que es plantegen a l’agenda. Així, Romeva liderarà les polítiques des del partit en aquests àmbits.L’executiva nacional ha aprovat el nomenament aquest dilluns a la tarda, que ara haurà de ser ratificat en el proper Consell Nacional ordinari del partit que serà aquest mes d’octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor