Jutjaran un noi de 24 anys per abusar sexualment d'una nena de 12 a Reus

Un noi s'enfronta a penes de presó i a l'expulsió de l'estat espanyol per haver abusat sexualment d'una menor. Els fets van passar el 27 de febrer de l'any passat a Reus, quan ell tenia 24 anys i la nena en tenia 12.Segons relata la Fiscalia, tots dos es coneixien des de feia tres anys perquè ell jugava a futbol amb el padrastre de la petita. Un mes abans dels fets, però, el noi va començar a mantenir converses regulars amb la menor a través de l'aplicació Instagram. En una ocasió van quedar per passejar, però quan ja havia establert "una relació de confiança" amb la nena, ell va proposar-li d'anar al seu domicili, on es va produir una pràctica sexual amb penetració. La mare va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.Segons la fiscal, el processat sabia que la menor tenia 12 anys en la data dels fets. Coincidien cada dissabte als partits de futbol en els quals participaven tant l'acusat com el padrastre de la menor.La tarda abans dels fets van parlar a través d'Instagram i van quedar de veure's l'endemà. Entre les nou i les deu del matí, ella es va dirigir al domicili de l'acusat a Reus i, en un moment donat, es van dirigir al dormitori del processat."Amb la finalitat de satisfer el seu ànim libidinós i sense fer ús de la violència ni intimidació, si bé prevalent-se de la relació d'amistat i confiança existent entre ells, la va besar i tocar per diverses parts del cos i els genitals, i la va penetrar vaginalment un cop fent ús de preservatiu", relata la fiscalia.Quan la menor va arribar a casa seva, cap a les tres de la tarda, la mare li va demanar explicacions perquè havia rebut un correu electrònic de l'institut on la informaven que no havia anat a classe. La nena va confessar que havia anat al domicili de l'acusat i que havien mantingut relacions.Posteriorment, van anar a l'hospital Sant Joan de Reus perquè la visités el metge forense i la mare va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Segons la Fiscalia, la menor no va patir lesions traumàtiques ni una afectació rellevant pels fets viscuts.Segons la Fiscalia, però, els fets són constitutius d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys amb la circumstància que l'acusat es va prevaldre de la relació de superioritat amb la víctima, i d'un altre contra la llibertat sexual per haver proposat una trobada amb la menor a través de la xarxa social amb la finalitat de mantenir relacions.Pel primer delicte, la Fiscalia demana una pena de 12 anys de presó, però proposa que un cop complertes tres quartes parts de la pena, la resta se substitueixi per l'expulsió de l'estat espanyol durant 10 anys. El processat és de nacionalitat boliviana i es troba en situació administrativa irregular a l'estat espanyol. De fet, tenia incoat un expedient d'expulsió amb data 1 de juliol de l'any passat.Pel delicte contra la llibertat sexual, el ministeri públic demana 2 anys més de presó que proposa substituir per uns altres 6 anys d'expulsió del país i la inhabilitació especial per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte directe i regular amb menors durant 5 anys.La fiscal també demana que l'acusat no pugui apropar-se a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 18 anys –entre els dos delictes. A més, sol·licita 9 anys de llibertat vigilada a complir després de les penes privatives de llibertat i 10.000 euros d'indemnització per danys morals.El cas arribarà properament a judici a l'Audiència de Tarragona.

