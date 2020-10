La sentida reflexió de Rosel sobre el llegat de Terribas

‼️‼️ Laura Rosel parla #AlCotxeTV3 de Mònica Terribas!



Laura Rosel va parlar al programa Al cotxe de TV3 de què suposa "prendre el relleu" de Mònica Terribas al capdavant d'El matí de Catalunya Ràdio. La presentadora i directora de l'espai matinal de l'emissora pública manté que Terribas és "la millor" i en destaca que "ens ha donat tant, i ens ha obert tantes portes especialment a les dones periodistes... El que ha fet ella no ho havia fet mai ningú", sosté.Rosel va demostrar recordar a la perfecció el moment en què li van proposar liderar el projecte: "Era a casa, un dia que feia calor perquè era a l'estiu. Recordo que estava a l'ordinador i tenia música posada, així que potser estava perdent el temps". De fet, la periodista assegura que "no esperava ni la notícia de Mònica Terribas, ho vaig saber per antena, mentre em prenia un cafè que va quedar congelat".Sobre la seva feina actual, Rosel es mostra contenta per poder passar més temps amb les seves filles, però assegura que amb l'horari ara "tens son tot el dia. Passes a viure la teva vida amb son".Encara en referència a la seva tasca, la presentadora fa una declaració d'intencions dient que "els periodistes estem al servei de la ciutadania, no dels poderosos". Amb tot, d'ella mateixa en destaca l'autoexigència: "La pressió és fer-ho bé. La meva exigència amb mi mateixa sempre ha estat molt alta, però ara potser encara més per la responsabilitat que suposa El Matí de Catalunya Ràdio.

