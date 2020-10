Els usuaris, sobre la vaga de metges: «Que facin el que vulguin, però que ens visitin»

El CAP Jaume I, amb cues a la porta. Foto: Josep M. Llauradó

La convocatòria de vaga per part dels metges de l'atenció primària, anunciada per als dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre , no fa ni fred ni calor als usuaris dels Centres d'Atenció Primària (CAP).ha parlat amb alguns d'ells.Els usuaris estan dividits. Alguns hi donen suport, però la majoria, cansats d'esperar al carrer, tornen al tema de conversa habitual: "Que facin el que vulguin, jo el que vull és que em visitin", diu Marina, una veïna de la Part Baixa de Tarragona.Les mesures anunciades per l'Institut Català de la Salut (ICS) per evitar les cues als CAP tarragonins no han fet el seu efecte: en alguns llocs, com és el cas de Bonavista, l'Ajuntament ha hagut d'instal·lar dos bancs per fer més còmoda l'espera als matins, durant les extraccions de sang."Hauré d'anar-hi de matinada perquè m'atenguin", es queixa Carmen, una veïna de 71 anys de Bonavista que dona suport a la vaga dels facultatius "si és pels beneficis dels demés". Ella, com altres, no entén el funcionament de la nova "teleprimària" i lamenta haver-se'n vist perjudicada. "Des del febrer que no em prenen la tensió, totes les línies estan ocupades i al meu marit li volen mirar la gola per telèfon", protesta.El barri de Bonavista és precisament un dels que s'està mobilitzant des de fa setmanes per reclamar un millor servei al seu CAP, que és de referència per al municipi veí de la Canonja. L'Associació de Veïns, de fet, es va reunir la setmana passada amb el director dels Serveis Territorials de Salut, Ramon Descarrega, que va vetar la major part de les propostes exposades -més personal, més línies, així com urgències a partir de les 20 hores-, un fet que ha provocat que l'entitat hagi anunciat mobilitzacions més contundents en els pròxims dies.Rosario, de Bonavista, entén que els metges "estiguin col·lapsats" i que per això vulguin fer vaga, "però nosaltres també ho estem", es lamenta. En el seu cas, treballa en una cadena de supermercats i no comprèn per què ella sí que pot mantenir contacte amb els clients però els sanitaris no. "Jo no dic que agafin 40 visites com abans, però almenys 15, haurien d'anar atenent", afegeix. "Ja portem molts mesos, ara arriba l'hivern i els refredats", alerta. Ara mateix, "si et trobes malament, et diuen que te'n vagis a Joan XXIII, a Urgències", explica.És del mateix parer Araceli, que s'espera després de Rosario a la cua per entrar al CAP. "Vaig enviar un correu i em van dir que no em respondrien fins d'aquí a un mes, també em van dir que em trucarien però no truquen, i per això vinc un altre cop", es lamenta. "A les escoles els mestres també estan estressats i estan al peu del canó i també es contagien", es queixa aquesta veïna, que ja no dona el seu suport al col·lectiu sanitari. "S'han fet tants aplaudiments que mira per on han sortit", conclou.Pili s'espera a les portes del CAP Jaume I, a la Part Baixa de Tarragona. La situació de l'atenció primària no li sorprèn i, per això, no l'ha agafat desprevinguda: "Tinc la sort que també vaig per privat, perquè si fos per aquí...", afirma. "Jo no culpo la sanitat, culpo les retallades que van fer", recorda aquesta veïna en relació als ajustos pressupostaris a partir de l'any 2010.Al darrere seu, a la cua, hi ha Josefa, qui farta d'esperar que no responguin al telèfon ja va presencialment al CAP per defecte, per tal d'aconseguir una cita. "Truques i no t'atenen, no sé per què serà", explica. Sobre la vaga dels professionals, assegura que "si ho fan és per alguna cosa".Tant ella com Miguel i Marina es lamenten per la manca de recursos i "mala organització" de l'atenció primària. "Em van dir que em trucarien el 24 de setembre i encara estic esperant", diu Marina. Miguel, per contra, es queixa que aquest centre ha anat a pitjor a causa de la pandèmia. "És el pitjor que hi ha a Tarragona amb diferència", protesta.

