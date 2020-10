Torra critica la decisió del TC: «No hi ha justícia per als independentistes a Espanya»

El president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra, ha criticat la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de mantenir la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Es confirma que no hi ha justícia per als independentistes catalans a Espanya", ha dit l'expresident a través d'un comunicat. Segons Torra, tot el procediment ha estat farcit "d'irregularitats processals i interpretacions interessades de la llei". La decisió del TC, ha dit, "no és cap sorpresa": "Tenim constància del tracte diferenciat de la justícia espanyola amb els independentistes catalans".Torra ha remarcat que, a l'espera que el TC es pronunciï sobre les mesures cautelars -encara poden passar uns dies-, el camí passa per portar la causa a Europa. La seva defensa ja treballa per anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), encara que el TC no hagi resolt el fons del recurs. Segons Gonzalo Boye, que comanda l'estratègia de defensa de l'expresident, en aquest cas no seria necessari esperar que els magistrats emetin una sentència sobre si s'han vulnerat drets.En el comunicat, es denuncia de nou una vulneració de drets en la maniobra del TC, que ha admès a tràmit el recurs d'empara per unanimitat però sense acceptar les mesures cautelaríssimes. L'alt tribunal acostuma a actuar així per bloquejar l'accés a instàncies europees. De fet, en el cas dels recursos dels presos polítics contra la sentència del Tribunal Suprem, els magistrats van descartar les mesures cautelars i ja fa mesos que tenen el recurs sobre la taula però encara no han emès sentència.

