El govern espanyol preveu una crisi més dura el 2020

Els rebrots i la reducció del consum agreugen les previsions del govern espanyol per a aquest any. L'economia de l'Estat minvarà un 11,2% el 2020, dos punts més del que preveia l'executiu de Pedro Sánchez. Així ho ha anunciat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què s'ha presentat el quadre macroeconòmic i el sostre de despesa de les administracions públiques, pas previ a la presentació dels pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent. El deute de l'Estat assolirà el 118% del PIB enguany i l'atur arribarà al 17,1% de la població activa.Però després de la davallada arribarà la recuperació, i segons les previsions de l'executiu espanyol, serà una millora més sòlida del que es preveia. Calviño ha anunciat una previsió d'augment del PIB del 7,2%, una mica per sobre del 6,8% que preveia anteriorment. Sumant-hi els fons europeus, la millora de l'economia podria arribar al 9,8%. L'atur es mantindrà gairebé invariable, al 16,9%, segons el pronòstic de l'executiu espanyol.La ministra d'Economia ha defensat que mesures econòmiques de l'executiu central com ara els expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO) i els avals de l'Institut de Crèdit Oficial a empreses en dificultats han evitat un enfonsament major, equivalent al 25% del PIB, i la pèrdua de tres milions de llocs de treball.Calviño ha advertit del perill per a l'economia dels rebrots de la Covid-19 i de la importància de contenir-los. "L'impacte des del punt de vista de la confiança dels consumidors és transitori a les comunitats que han controlat ràpidament els brots", ha destacat.El govern espanyol ha aprovat deixar en suspens els límits de dèficit i de deute de les administracions per a aquest any i el 2021 per permetre així compensar amb despesa pública l'enfonsament econòmic. D'aquesta manera, a més, l'executiu de Sánchez s'evitarà la votació al Congrés de l'anomenada senda d'estabilitat pressupostària, que hauria inclòs els objectius de dèficit i de deute de l'Estat, les autonomies i els ajuntaments. L'executiu central ha elevat més d'un 50% el sostre de despesa de les administracions per al 2021, fins a 196.097 milions d'euros.La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha destacat que la xifra reflecteix "l'ambició" de l'executiu espanyol per elaborar uns pressupostos generals de l'Estat que "marquin un abans i un després" i permetin abordar "de forma intensa" les transformacions necessàries derivades de la crisi del coronavirus.Pel que fa al dèficit públic, l'executiu de Sánchez preveu que assoleixi l'11,3% del PIB enguany, un punt percentual més del que estimava a l'abril, quan tot just començava la crisi sanitària; i es reduirà fins al 7,7% el 2021. Si es compleix el pronòstic, serà una de les reduccions més grans en un any a Espanya, segons Montero.

