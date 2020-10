El Govern activa un grup de treball per garantir la seguretat de les eleccions

El Govern de la Generalitat ha activat un grup de treball entre els departaments d'Interior, Salut, Presidència i Exteriors per tal de garantir que les eleccions del 14 de febrer es puguin celebrar amb seguretat. Els dos objectius que es busquen és blindar el dret a vot de tots els ciutadans malgrat les circumstàncies de la pandèmia i que es compleixen amb totes les mesures de protecció tant pels votants com pel personal que intervindrà en el procés.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que es plantegen mesures com ara que la sol·licitud del vot per correu es pugui fer de forma telemàtica o bé reduir la manipulació de les paperetes garantint que tots els ciutadans les reben a casa. El repte és aconseguir que puguin votar també les persones que puguin estar contagiades per evitar situacions com les que es van donar a Euskadi o a Galícia, on en les passades eleccions del mes de juliol alguns ciutadans no van poder votar.Aquest grup interdepartamental també serà l'encarregat d'establir si calen modificacions legals per poder celebrar aquestes eleccions amb seguretat i fer canvis com els detallats. Estant en funcions, el Govern no pot proposar un avantprojecte de llei com seria el de la llei electoral. Tot i això, Budó ha assegurat que un dels escenaris "oberts" és l'impuls d'una llei electoral parcial impulsada via grups parlamentaris. Això, però, requeriria un ampli consens dels grups, que fins ara han estat incapaços de posar-se d'acord per aprovar una llei electoral a Catalunya.

