El Govern també planta el rei i no assistirà a l'acte del divendres

El Govern planta de nou el rei i cap dels seus membres assistirà a l'acte d'entrega dels premis del Saló Barcelona New Economy Week aquest divendres i en la qual està prevista la presència de Felip VI i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha confirmat que només el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, participarà d'un acte posterior ja sense el rei.L'absència del Govern se suma a la de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aquest dilluns ja va avançar que no pensava assistir-hi. Budó ha estat contundent a l'hora de justificar per què cap membre de l'executiu hi anirà: "L'únic que esperem del rei dels espanyols és que es disculpi del discurs incendiari del 3-O". A més, ha detallat que el Govern no modificarà la seva agenda per la presència del monarca ni aquest divendres ni en visites futures que pugui fer a Catalunya.Els CDR ja han avançat que pensen convocar mobilitzacions, tot i que encara no han concretat quines a l'espera de conèixer quina serà l'agenda de Felip VI.Budó també s'ha referit aquest dimarts a la taula de diàleg amb el govern espanyol, a qui ha tornat a reclamar un ordre del dia que demostri "la voluntat" per resoldre el conflicte amb Catalunya. Amb tot, ha posat en dubte que es tingui perquè, ha subratllat, el PSOE "no s'ha immutat" ni amb la inhabilitació ni amb la "censura" a la universitat UB per haver-se posicionat a favor de la llibertat dels presos independentistes.

