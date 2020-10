La coproducció catalana «El Hoyo», precandidata als Oscar

La coproducció catalana El hoyo, dirigida per Galder Gaztelu-Urrutia; La trinchera infinita de d'Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga i Lo que arde d'Oliver Laxe són els tres films preseleccionats per l'Acadèmia de Cine espanyol als Oscar a millor pel·lícula internacional. L'actor Javier Rey ha estat l'encarregat de donar a conèixer aquest dimarts els finalistes.El pròxim 3 de novembre s'anunciarà el títol que finalment representarà Espanya als premis de l'Acadèmia de Hollywood. Dues de les pel·lícules El Hoyo i La trinchera infinita van ser seleccionades el passat agost per la European Film Academy per als seus guardons anuals.

