Oriol Mitjà carrega contra Fernando Simón: «No té ni la talla ni la capacitat per gestionar una pandèmia»

L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha criticat amb duresa el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, per la seva gestió de la pandèmia a l'Estat: "Espanya va pitjor, això és una obvietat, i això és atribuïble directament al fracàs de la gestió", ha dit a Rac1 En aquest sentit, Mitjà ha assegurat que "Fernando Simón ha errat i no ho ha fet tan bé com ho hauria de fer". Si bé "no se li qüestiona que sigui una bona persona, li brillen els ulls i és molt bon orador", l'investigador afirma que "ha quedat palès que no té les habilitats per gestionar una pandèmia".Per poder gestionar una pandèmia, Mitjà creu que cal "tenir prou coneixement com per recollir tota la informació de primera línia amb les millors intervencions diagnòstiques i terapèutiques potencials. I el senyor Fernando Simón no té el currículum per fer això, no té la talla". L'investigador català ha insistit: "No té especialitat MIR, no té doctorat, no ha fet publicacions rellevants...".Sobre això, Mitjà revela una conversa amb José Luis Rodríguez en la qual l'expresident espanyol reconeixia que "el comitè científic ha fracassat, i ni tan sols s'ha deixat ajudar per l'ambaixada de la Xina".L'investigador ha comentat la situació de Madrid, sobre la qual s'ha mostrat força pessimista: "Estan fatal. Estan fent poquíssims tests, no arribaran enlloc", ha afirmat. Per Mitjà, la Comunitat de Madrid només té dues opcions per frenar la pandèmia: "O fer proves PCR a tots els ciutadans, o confinar la població".

