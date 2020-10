Condemnada una dona en situació vulnerable a pagar una multa de 5.400 euros a Endesa

El jutjat de Primera Instància número 5 ha condemnat una veïna de Lleida en situació de vulnerabilitat a pagar els 5.357,88 euros que deu a Endesa per factures impagades entre el 2015 i el 2018. Segons ha avançat el diari Segre , la sentència té en compte de forma íntegra la demanda de la companyia contra la Dolors Ortíz, de 52 anys, que el passat 16 de setembre es va convertir en la primera persona a Catalunya a anar a judici per l'impagament de factures de la llum . El jutge es basa en l'argument que la llei de pobresa energètica evita el tall del subministrament a les persones vulnerables però no eximeix del pagament del deute, sinó que preveu que les administracions han de trobar la solució per sufragar o abonar la quantitat pendent.El dia del judici la Dolors, que està divorciada i fa anys que no troba feina, va rebre el suport de l'Aliança per la Pobresa Energètica (APE) que considera la demanda d'Endesa com un "xantatge" en plena negociació del conveni entre la companyia el Govern. L'APE va recordar que la població de Catalunya es troba en situació de pobresa energètica i va reclamar a la companyia aturar tots els procediments judicials iniciats i la condonació del deute acumulat per part de les famílies.La sentència no és ferma i indica que precisament perquè hi ha deute, a Ortíz se li aplica la llei de pobresa energètica per mantenir el servei. En aquest sentit, apunta que "la norma no justifica l'impagament del contracte, sinó que articula mecanismes per facilitar el compliment del vincle i el pagament dels consums deguts". Així mateix, indica que els protocols per evitar els talls, els ajuts a fons perdut o els descomptes notables en els consums, s'han d'articular via acords de col·laboració a l'Administració".El jutge afegeix fins i tot que és conscients de la complexa situació econòmica i familiar d'Ortíz, que a banda de no tenir feina pateix diverses malalties i rep una ajuda mensual de 430 euros, però remarca que en la llei de pobresa energètica, "no existeix cap precepte" que l'eximeixi de pagar.Ortíz resideix en un pis al barri de la Bordeta de Lleida, amb la seva filla de 22 anys que pateix trastorns alimentaris i de personalitat. El banc es va quedar amb el seu pis després d'una execució hipotecària però s'hi va poder quedar després d'acordar un lloguer social. Les dificultats econòmiques també van provocar que comencés a no poder pagar les factures dels subministraments des del 2015, moment en el qual es va adreçar als Serveis Socials i va obtenir l'informe de risc d'exclusió residencial, establert a la Llei 24/2015, i evitar així el tall.

