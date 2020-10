Més mestres i indicacions clares: les demandes d'escoles que Educació no ha atès

Gairebé un mes després de l'inici de curs, les direccions de les escoles a Catalunya acumulen queixes sobre els canvis en el funcionament dels centres provocats per la pandèmia de Covid-19, i també sobre els recursos que s'hi han destinat. Uns greuges que van ser traslladats l'1 d'octubre al Departament d'Educació en la darrera reunió de la Junta Central de Directors d'escoles públiques.ha accedit a les actes d'aquella reunió. S'hi denuncia la manca de docents -denunciada des de fa mesos pels sindicats- i la necessitat de rebre instruccions clares per part de la conselleria. Són les principals demandes dels mestres.Els directors van demanar a Educació que la inspecció sigui "flexible i facilitadora", i que no es demani a les direccions complir més requisits dels "estrictament necessaris". També s'ha reclamat que es validin els plans d'obertura presentats per cada centre, ja que encara no s'ha obtingut resposta de la conselleria sobre la seva idoneïtat.L'evolució de l'epidèmia després de quasi un mes de reobertura dels centres indica que, ara com ara, les escoles són segures i no actuen com a factor de propagació de la Covid-19. Les últimes dades indiquen que s'han detectat 4.000 positius en centres educatius. A hores d'ara, els directors denuncien que no disposen de llistes amb el professorat vulnerable.Durant la reunió també es va traslladar a la conselleria que comanda Josep Bargalló que es valori la possibilitat de fer jornada continuada davant les peticions de moltes famílies. Una possibilitat que Educació, per ara, no preveu. Els representants de la conselleria presents a la reunió van ser la subdirectora general de la Funció directiva i lideratge pedagògic, Iolanda Arboleas, el subdirector general d'Inspecció, Josep Plancheria, el secretari de Polítiques educatives, Carles Martínez, i el director general de Professorat i personal de centres públics, Ignasi García.Els directors també han demanat "instruccions clares" sobre en quins casos l'alumnat o els treballadors s'han de quedar a casa i evitar desplaçar-se fins al centre. En aquest sentit hi ha hagut indicacions que han anat variant o s'han anat actualitzant, i això ha generat incertesa a famílies i escoles. Les direccions també lamenten que no hi hagi cap "reconeixement" a les direccions i, alhora, s'obligui els directors a estar disponibles el cap de setmana per raons laborals.També asseguren que Educació no ha complert amb la promesa d'enviar més recursos de reforç a les direccions, tampoc per aquells centres que han complert amb la ràtio de tenir un màxim de 20 alumnes per grup estable. "La situació és molt complicada i extrema", diuen. "Els agraïments per la feina que fem no compensen la manca de recursos i les situacions insostenibles que estem patint", van apuntar els directors a la reunió de la Junta Central.Els directors han informat que en la reunió els representants de la conselleria van comprometre's a convertir l'àrea d'inspecció en un "referent" per a les direccions i a treballar per fer arribar a professorat i alumnat el material informàtic necessari per facilitar el funcionament dels protocols Covid. Un compromís que encara no es pot executar per la manca de material en estoc. Una insuficiència de material disponible que fonts oficials d'Educació confirmen aEducació també confirma que els mestres contractats de manera extraordinària per la pandèmia i que estan assumint rols de tutors cobraran complements salarials en concepte de tutoria. Una demanda que també havien plantejat els directors. Segons el pla de la conselleria, està previst contractar 5.417 nous docents aquest curs, i no es descarten noves incorporacions si és necessari a causa de la Covid-19.Les fonts consultades confirmen que a la darrera reunió amb les direccions la conselleria es va comprometre a agilitzar els procediments de substitucions de professors en aquells centres on no es pot substituir de cap manera els mestres que estan de baixa. El curs va començar amb 800 treballadors de baixa perquè no se'ls havia pogut adequar el lloc de treball a les noves condicions. També està previst activar les comissions d'absentisme en aquelles zones amb més problemes en aquest àmbit. En aquest aspecte, Educació té clar que vol apostar pel diàleg i l'empatia amb les famílies per evitar que entri la Fiscalia, que ja ha advertit que actuarà en cas que els pares no portin els fills a l'escola.Per ara, les converses entre la conselleria i directors no han desembocat en acords ni mesures concretes i la Junta Central es tornarà a reunir aquest dijous amb les demandes expressades pels centres sobre la taula.Abans de la reunió d'aquest dijous, demà la secretària general d’Educació, Núria Cuenca, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, faran una roda de premsa per actualitzar les afectacions en els centres educatius en relació a la Covid-19.

