El pronòstic d'Oriol Mitjà sobre com serà aquest Nadal

L'epidemiòleg Oriol Mitjà preveu que la situació del coronavirus empitjori en els propers mesos perquè el SARS-CoV-2 "sobreviu millor en temperatures fredes" i, a més, augmentaran les trobades en llocs tancats. En declaracions a Rac1 , l'investigador ha afegit, però, que l'evolució de la pandèmia dependrà de quines mesures es prenguin per contrarestar aquest augment de la incidència arribarà "de forma natural".Segons l'epidemiòleg, la letalitat és ara la mateixa que en la primera onada però, en canvi, es detecten molts més casos i això fa que la situació no empitjori més. Confia en mantenir l'estratègia de cribratges massius i que es pugui incorporar la dels antígens per tal de mantenir el nombre de morts "molt baixet".Amb tot, ha previst que les restriccions –com la de les trobades de màxim 6 persones - siguin "les mateixes" durant tot l'hivern i que al Nadal no es pugin fer esdeveniments amb molta gent, com per exemple les cavalcades.Mitjà ha explicat que des de l'Hospital Germans Trias i Pujol i en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut (ICS) es farà una prova amb 15.000 tests entre participants d'esports federats juvenils, corals i familiars que visiten residents. Ha explicat que és una estratègia per garantir la seguretat en activitats que estan permeses ja que si es coneix que són negatius en aquell moment se sap que no podran contagiar la resta. D'altra banda, ha confiat que l'experiència que es farà a la Sala Apolo es pugui ampliar a altres esdeveniments i situacions, però ha valorat que encara és "molt d'hora" per plantejar-se públic als camps de futbol.Segons ell, si l'estratègia funciona caldrà decidir quines són les prioritats. Per a Mitjà, la llista hauria d'estar encapçalada per les situacions més crítiques, com l'accés a residències i després decidir en quin ordre es prioritzen les activitats escolars, empresarials, es esdeveniments culturals i esportius. D'altra banda, ha valorat que l'obertura de les escoles "ha estat positiva" i que s'està comprovant que la susceptibilitat dels nens d'adquirir el virus i transmetre'l "és més baixa que la dels adults".L'investigador també ha comentat la situació de Madrid, sobre la qual s'ha mostrat força pessimista: "Estan fatal. Estan fent poquíssims tests, no arribaran enlloc", ha afirmat. Per Mitjà, la Comunitat de Madrid només té dues opcions per frenar la pandèmia: "O fer proves PCR a tots els ciutadans, o confinar la població".

