Segon cribratge massiu als treballadors de Padesa on ja s'han detectat 272 positius

Salut realitza un nou cribratge als treballadors de l’empresa Padesa de Roquetes. Esta és una de les mesures acordades entre el Departament de Salut i l’empresa per tal de controlar el brot i evitar la cadena de transmissió.Actualment el brot de Padesa compta amb 272 positius, dels quals 230 corresponen a treballadors i 42 a contactes. El cribratge va començar aquest dilluns i continua avui dimarts. Té com a objectiu realitzar proves als 372 treballadors que van donar negatiu en les primeres proves.Així mateix, s’han acordat una sèrie de mesures entre les quals l’empresa reforçarà el pla de prevenció davant la Covid19 amb la incorporació de quatre monitors per reforçar les funcions informatives i de compliment de mesures preventives. Intensificació de rentat de mans dels treballadors i del pla de neteja i desinfecció de zones i elements comuns com vestuaris, banys i menjador. Es tancarà temporalment el bar de l'empresa i es ventilarà amb més freqüència els espais comuns i la sala d'especejament.Pel que fa a mesures de caire organitzatiu s’establiran torns a la planta d’especejament. Es realitzarà una acció formativa conjunta entre l’empresa i Salut Pública adreçada als treballadors i es reforçarà el missatge dels aïllaments, quarantenes, desplaçaments i contacte social.A més, s’insistirà en l’avís que els fills i filles dels treballadors no vagen a l’escola fins no saber el resultat negatiu de la prova PCR feta als treballadors i que ells tampoc no vagen a treballar fins que no es tinguen els resultats. Així mateix, el servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa farà seguiment dels treballadors que siguen contactes estrets per veure l’evolució clínica i per verificar el compliment de mesures de quarantena.Igualment, s’estableix un contacte permanent entre responsables de l’empresa i Salut amb una reunió setmanal de seguiment de l’avaluació del brot i de les mesures acordades.El cribratge el realitza l’Atenció Primària de l’ICS Terres de l’Ebre, de Jesús i de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Així mateix, des de la regió sanitària es destaca l’esforç del laboratori de l’ICS Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i la col·laboració de l’empresa.

