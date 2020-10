Detenen tres integrants d'una banda que robava en pàrquings de zones comercials

Els tres arrestats van passar dissabte a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs, i el responsable de l'establiment va quedar en llibertat després de declarar en seu policial, a l'espera que el citi el jutge. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els Mossos van detenir el passat dimecres a Rubí tres homes d'una organització que robava en pàrquings de zones comercials. Els detinguts tenen 30, 33 i 37 anys i són veïns de Barcelona, Cornellà i L'Hospitalet de Llobregat, i estan acusats de set delictes de furt, estafes bancàries i pertinença a grup criminal.Els investigadors de la comissaria de Martorell van detectar el passat agost un increment de delictes de furt seguint el mateix mètode i el posterior ús indegut de les targetes de crèdit robades. Un dels membres despistava la víctima, mentre un altre aprofitava el descuit i accedia a l'interior del vehicle per emportar-se la bossa de mà.Ho feien en zones d'estacionament properes a grans supermercats i aprofitaven el moment que les víctimes carregaven la compra als vehicles. Posteriorment, els autors dels furts utilitzaven les targetes de crèdit sostretes per comprar il·lícitament begudes alcohòliques en diferents comerços, i després ho revenien en un supermercat de Barcelona.Els autors dels fets tenien rols diferenciats i una gran mobilitat dins del territori català: seguint el mateix modus operandi havien actuat a Esparreguera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Arenys de Mar, Mataró, Reus i El Vendrell.Els Mossos van localitzar i detenir els tres lladres a Rubí, i l'endemà van detenir el responsable de l'establiment comercial on revenien els productes que compraven amb les targetes sostretes com a presumpte autor d'un delicte de receptació.

