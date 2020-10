Confisquen 3.500 plantes de marihuana a Vandellòs

La Guàrdia Civil de Tarragona, en un operatiu desenvolupat a finals de la setmana passada, ha desmantellat una extensa plantació de marihuana composta per 3.537 plantes de cànnabis sativa, que es trobaven en una zona boscosa coneguda com a Barranc de Llastres, al terme municipal de Vandellòs-l'Hospitalet de l'Infant. Van detenir una persona que s'encarregava de la cura i custòdia d'aquesta plantació.A finals del mes de setembre la Guàrdia Civil va tenir coneixement, a través d'unes persones aficionades a la micologia, que una zona acotada entre Masboquera i Masriudoms s'hi hauria instal·lat una gran plantació de marihuana, per la qual cosa es van iniciar diferents operatius encaminats a la localització del cultiu i la detenció dels seus responsables.Així, van localitzar en una zona boscosa allunyada de nuclis urbans, una parcel·la que no té vegetació, on s'havia practicat la tala d'arbres per condicionar-la i albergar una plantació de marihuana. Després d'esquivar una tanca perimetral realitzada amb malla metàl·lica i arbustos, va ser descoberta una plantació, en estat òptim per ser recol·lectada.També en un dels seus extrems va ser localitzada una caseta de reg i diverses canalitzacions fins a uns dipòsits de plàstic d'on sortien un teixit de mànegues per al reg de les plantes. A la zona on es situaven els dipòsits es van localitzar gran quantitat d'envasos de pesticida, producte que arribat el cas podria acabar en els diferents aqüífers de la zona.En una zona amb vistes predominants va ser localitzada una tenda de campanya on vivia el cuidador de la plantació en condicions insalubres i des d'on controlava el cultiu i l'accés de qualsevol persona a la zona, des d'aquest punt es va poder apreciar la superfície de la plantació, que un cop es va procedir al desmantellament de la mateixa es van comptabilitzar 3.537 plantes, que van llançar un pes de 700 quilos.Per aquest motiu es va procedir a la detenció del responsable de la plantació, per la presumpta comissió d'un delicte de tràfic de drogues (cultiu i elaboració de marihuana).El detingut, home, de 37 anys i nacionalitat albanesa, en situació d'estada irregular al país, va ser posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus, que va decretar llibertat amb càrrecs i diverses mesures cautelars.

