Enganxada entre Torra i Mundó pel seu mandat com a president

🔴 @CarlesMundo, exconseller de Justícia: "No he estat capaç d'entendre quina proposta feia el president Torra pel conjunt dels independentistes"https://t.co/MPsgZsLLI9 pic.twitter.com/VnNUsQ3ln8 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) October 6, 2020

Benvolgut Conseller Mundó, quan volgueu us ho explico (ruptura democràtica i desobediència), i també em plaurà detallar-vos tota la gestió meva i del govern durant la pandèmia, per si no heu pogut assabentar-vos-en. Resto a la vostra disposició. https://t.co/9d8262jtKm — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 6, 2020

Bon dia, president! He seguit molt atentament la vostra tasca com a president. Segur que estarem d’acord amb moltíssimes coses. A disposar, sempre. Una abraçada! https://t.co/Ka54pb6j1C — Carles Mundó 🎗 (@CarlesMundo) October 6, 2020

Quim Torra, inhabilitat pel Suprem com a president de la Generalitat per desobediència, ha respost a Carles Mundó després que l'exconseller assegurés en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que "no hem estat capaços d'identificar quina proposta política ens feia en aquest mandat".Mundó ha afirmat que tot i que ERC forma part del mateix govern, "la desorientació en l'àmbit dels partits és desigual, perquè alguns formulen propostes més concretes i d'altres menys". L'exconseller ha insistit que "tots els ciutadans esperem del president d'un govern que ens plantegi quina és la seva proposta, i jo no he estat capaç d'entendre quina feia el president Torra pel conjunt dels independentistes".Davant d'aquestes paraules, Torra ha respost a Mundó a través de Twitter: "Benvolgut Conseller Mundó, quan volgueu us ho explico (ruptura democràtica i desobediència)", ha dit en referència al seu pla per a l'independentisme. L'expresident ha afegit que "també em plaurà detallar-vos tota la gestió meva i del govern durant la pandèmia, per si no heu pogut assabentar-vos-en. Resto a la vostra disposició".L'exconseller ha replicat a Torra, a qui ha dit que "he seguit molt atentament la vostra tasca com a president", i que "segur que estarem d'acord amb moltíssimes coses".

