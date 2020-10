Estrasburg condemna Espanya pels cops de porra a una manifestant que va quedar incapacitada

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per l'ús desproporcionat de la força policial contra una manifestant en una protesta per la crisi econòmica. En concret, l'alt tribunal europeu amb seu a Estrasburg ha dictaminat aquest dimarts que l'estat espanyol va vulnerar el seu dret de protesta perquè els cops de porra que va rebre i que la van deixar incapacitada en una manifestació a Valladolid el 2014 van ser desproporcionats.El TEDH assegura que l'ús de la força no estava justificat perquè la protesta va ser "pacífica" i l'afectada no va cometre cap delicte. Espanya haurà de pagar uns 248 euros com a compensació.

