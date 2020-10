El Guernica de l'1-O de Moià només dura quatre dies

Sense rastre del mural. Foto: Cedida

La plaça del CAP de Moià (Moianès) va estrenar dijous un mural en forma de lona inspirat en el Guernica de Picasso que explica la brutalitat policial a Catalunya l'1-O, coincidint amb el tercer aniversari del referèndum per la independència. L’obra ha durat només quatre dies, aquesta nit ha desaparegut. Uns desconeguts l’han tret de matinada sense deixar cap rastre.L'obra havia estat pintada per Edu Altarriba i Irene Martí sota un encàrrec de l'ANC Moià - L'Estany. En aquesta versió del Guernica s'hi podien veure policies colpejant amb porres els votants de l'1-O mentre defensen les urnes amb un Piolín inclòs.El mural no estava vigilat i els impulsors ja comptaven amb la possibilitat que rebés algun tipus d’atac. A hores d’ara, encara no s’han identificat els autors.Tot i això, Pere Antúnez, de l’ANC Moià, ho té molt clar, i apunta a escamots feixistes que ja fa temps que actuen a la zona: “Algunes persones, tots sabem qui són, sempre són els mateixos, s’han presentat aquesta nit i han tret el mural i se l’han emportat. Només han deixat el marc. Segur que els d’ERC, Junts, ANC o PCR no han estat, aquests no”. I bromeja: “I encara no havíem pagat res. Només havíem pagat els claus per aguantar-lo”.

