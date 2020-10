L'Audiència augmenta la condemna al taxista de Girona que va atropellar un medallista olímpic

L'Audiència de Girona ha confirmat la condemna de 9 mesos de presó al taxista que va atropellar el ciclista i medallista olímpic Josep Antoni Escuredo el 13 de maig del 2016. Al judici, que es va fer al febrer al jutjat penal 1 de Girona, fiscalia, acusacions i defensa (menys l'asseguradora) van arribar a un acord en la part penal i la indemnització es va resoldre en sentència. El jutjat la va xifrar en 113.674,63 euros (més interessos) a abonar conjuntament i solidària entre el taxista i l'asseguradora. Ara, l'Audiència estima parcialment els recursos de l'advocada d'Escuredo i de l'asseguradora i resol que es descomptin despeses mèdiques que ja s'hagin abonat i s'afegeixin 3.000 euros més a la indemnització pel dany moral.Al judici, que va tenir lloc el 17 de febrer, la fiscalia, les acusacions particulars (la del ciclista exercida per l'advocada Natàlia Frigola) i la defensa (encapçalada pel despatx Monguilod advocats) van presentar un escrit de conclusions conjunt qualificant els fets com un delicte d'amenaces en concurs ideal amb un delicte de lesions per imprudència greu. Demanaven una condemna de 9 mesos de presó per al taxista i també sol·licitaven 1 any i 1 dia de privació del dret a conduir vehicles a motor o ciclomotors. L'advocat de l'asseguradora es va oposar a l'acord i, també, a assumir el pagament de la indemnització.A la sentència, el Jutjat penal 1 va subscriure íntegrament el relat de fets de les parts, que sostenien que l'atropellament no va ser intencionat. Segons la sentència, cap a les 13.40 del 13 de maig del 2016, el taxista i el ciclista van tenir una discussió provocada per "una maniobra de trànsit" del medallista. "Per atemorir-lo, i després de dir-li ara veuràs, el taxista va accelerar el vehicle cap al ciclista, de manera que, sense poder-ho evitar, va impactar amb la bicicleta", conclou la sentència que recollia així que el taxista no pretenia envestir-lo, sinó espantar-lo. La mateixa sentència recollia que el taxista no hauria d'entrar a presó perquè li suspenen l'execució de la condemna.El penal 1 va fixar en 113.674,73 euros (més interessos) la indemnització i subratllava que l'hauran de pagar "de manera conjunta i solidària" l'asseguradora i el taxista, en la mesura de les seves "possibilitats econòmiques". L'acusació exercida pel ciclista, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, reclamava que la indemnització tingués en compte que l'accident va truncar la carrera professional d'Escuredo i li va fer perdre contractes. La sentència incloïa aquest "lucre cessant" pels guanys que va deixar d'obtenir, és a dir, "pels danys frustrats".Tant l'asseguradora com Frigola van recórrer la sentència. Ara, la secció tercera de l'Audiència de Girona ha estimat parcialment els dos recursos. El de l'asseguradora en el sentit de descomptar, ja en execució de la sentència, les despeses mèdiques que ja hagin estat sufragades fins al moment. El de l'acusació particular perquè considera que la sentència del penal 1 no va tenir en compte el dany moral causat al ciclista a l'hora de calcular la indemnització."Les lesions van més enllà dels patiments físics, ja que han comportat la finalització de la seva carrera esportiva", argumenta l'Audiència que xifra aquest import en 3.000 euros, confirmant la resta de pronunciament de la sentència del penal 1. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem.

