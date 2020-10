Denuncia que no li deixen canviar el nom de María Mercedes a Mercè

La Mercè està inscrita al registre com a María Mercedes, el nom que li van posar quan va néixer. A principis d’any, aquesta granollerina va decidir que era l’hora de canviar-se el nom i fer oficial amb el que la coneix tothom. A finals de setembre, però, el registre civil de la capital del Vallès Oriental li va comunicar que li denegaven la petició. Els motius: que, segons ells, Mercè és un diminutiu i fins i tot que no té entitat pròpia. Ella respon que la llei l’empara: primer, perquè els diminutius, si fos el cas, estan permesos, i segon perquè precisament Mercè no ho és i té pes específic. També defensa que el nom que vol no seria pas una traducció: no vol dir-se Maria Mercè.Ella explica que vol canviar-se de nom per identificar-s'hi més: "Tothom em coneix com a Mercè. Però quan arriben extractes del banc, m'he de canviar el passaport o qualsevol altre tràmit oficial hi apareix María Mercedes. I, la veritat, no m'hi identifico", reconeix."És surrealista, no m'hagués imaginat mai que em passaria una cosa així. Creia que seria bufar i fer ampolles", reconeix a. Explica que va presentar tota la documentació el passat mes de gener i que el dia 22 de setembre, vigília de la Mercè, la van convocar per anunciar-li que la petició havia estat denegada.La Mercè feia temps que volia fer aquest pas, però havia anat deixant passar el moment de prendre la decisió: "Feia molts anys que ho volia fer, però sobretot per feina ho anava deixant passar. Ara fa un any i mig que visc a Granollers i tinc més temps, per tant vaig decidir que era un bon moment", relata.Tot i portar diversos mesos darrere aquest tema, vol seguir fins al final. Per aquest motiu també destaca que arribarà fins el final del procés: "És un cas injust i una perversió del sistema: la llei ens empara. A més, per denegar-nos la petició s'utilitzen unes argumentacions que denoten desconeixement i ignorància. O altres coses. Polítiques? A vegades penso malament", critica."No ho faig tant per orgull, sino per entitat i dignitat. Jo soc la Mercè. Em criden María Mercedes i ni em giro", conclou.

