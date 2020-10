SORTEIG El documental sobre Jaume Plensa, la pel·lícula d'octubre del Cicle Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Pedro Ballesteros

Guió: Pedro Ballesteros, Aurora Sulli

Muntatge: Alberto del Campo

Producció executiva: Laura Medina, Paco Poch

Producció: Jordi Marquès

So: Francesc Gosalvez

Edició: Aurora Sulli

Estrena: octubre 2020

Durada: 75 minuts

Gènere: documental

Versió: castellà, anglès, francès i japonès (subtítols en castellà)

On veure ¿Puedes Oírme? en el marc del Cicle Gaudí?



Allella: Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella (dimarts 27 d'octubre, 20.00)

Badalona: Teatre Principal (dimecres 21 d'octubre, 20.30)

Balsareny: Sala el Sindicat (diumenge 18 d'octubre, 18.00)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 16 d'octubre, 20.30)

Calella: Sala Mozart (dijous 29 d'octubre, 21.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 15 d'octubre, 21.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (dijous 29 d'octubre, 20.30)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (divendres 23 d'octubre, 21.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 23 d'octubre, 20.30)

Esparreguera: Patronat Parroquial (divendres 16 d'octubre, 20.30)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 18 d'octubre, 18.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 27 d'octubre, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 22 d'octubre, 20.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 25 d'octubre, 19.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (divendres 23 d'octubre, 20.00)

Navarcles: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 30 d'octubre, 21.00)

Òrrius: Sala Teatre (dissabte 24 d'octubre, 18.30)

Rajadell: la Sala (dissabte 17 d'octubre, 18.00)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 23 d'octubre, 21.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dijous 29 d'octubre, 20.30)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 27 d'octubre, 19.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 22 d'octubre, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (dimecres 21 d'octubre, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Sala (diumenge 25 d'octubre, 19.00)

Santa Maria d'Oló: Espai Hemalosa (diumenge 18 d'octubre, 18.00)

Santa Maria de Miralles: Local Social Antigues Escoles (dissabte 17 d'octubre, 19.00)

Taradell: Centre Cultural Costa i Font (dissabte 24 d'octubre, 19.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 15 d'octubre, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 15 d'octubre, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 18 d'octubre, 19.00)

Vilanova del Vallès: Teatre Auditori Centre Cultural (divendres 30 d'octubre, 20.00)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 29 d'octubre, 20.30)



Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 18 d'octubre, 18.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 17 d'octubre, 20.00)

Les Planes d'Hostoles: sala d'entitats del Casal Cívic la Cooperativa (divendres 16 d'octubre, 19.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 25 d'octubre, 18.00)

Palamós: Cinema Arinco (dijous 15 d'octubre, 20.30)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 17 d'octubre, 19.00)

Ripoll: Cinema Teatre Comtal (divendres 23 d'octubre, 21.30)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (divendres 16 d'octubre, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 17 d'octubre, 19.00)



Almacelles: Cinema Casal (dissabte 17 d'octubre, 22.00)

Balaguer: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 30 d'octubre, 21.30)

Bellcaire d'Urgell: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 30 d'octubre, 20.30)

Cervera: Sala Francesc Buireu del Casal Cívic (dijous 15 d'octubre, 20.30)

El Vilosell: Sala del Centre (dissabte 31 d'octubre, 18.30)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (divendres 30 d'octubre, 20.30)

La Guingueta d'Aneu: Sala lo Ventador (dissabte 31 d'octubre, 19.00)

Linyola: Sala Pau Casals (diumenge 18 d'octubre, 18.00)

Mollerussa: sala d'actes del Centre Cultural (divendres 16 d'octubre, 22.00)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (diumenge 18 d'octubre, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 24 d'octubre, 19.00)

Bonastre: Sala la Societat (dissabte 17 d'octubre, 19.00)

Flix: plaça del Mercat (divendres 16 d'octubre, 22.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 15 d'octubre, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (dissabte 17 d'octubre, 18.00)

Montblanc: Museu Comarcal de la Conca de Barberà (divendres 16 d'octubre, 19.30)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 22 d'octubre, 21.00)

Santa Oliva: Monestir de Santa Maria de Santa Oliva (divendres 23 d'octubre, 20.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 22 d'octubre, 19.30)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 24 d'octubre, 21.30)

Un fotograma del documental «Puedes oírme?. Foto: Cicle Gaudí

Elproposa per aquest octubre un documental: ¿Puedes Oírme? L'obra mostra l'univers artístic de l'escultor Jaume Plensa, un dels artistes catalans més internacionals. El film es podrà veure a més d'una seixantena de localitats del país en el marc del circuit organitzat per l'Acadèmia de Cinema Català. Puedes Oírme? és un documental dirigit per Pedro Ballesteros amb guió del mateix Ballesteros i Aurora Sulli. S'estrena aquest octubre i es podrà veure a una seixantena de sales de cinema i equipaments de poblacions catalanes, a preu reduït, en el marc del Cicle Gaudí. Les projeccions –- es faran entre el 15 i el 30 d'octubre., en col·laboració amb l', sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions de ¿Puedes Oírme? –el guanyador podrà escollir la localitat-.Les cèlebres escultures monumentals de Jaume Plensa ens esperen, en solitud, en diversos racons de la terra. ¿Puedes Oírme? és un documental que ens convida a conèixer-les de la mà d’aquest creador i ens aproxima al seu pensament, a la seva poètica, a la seva forma d’entendre l’art com a generador de bellesa i a la seva manera de llegir l’espai públic com un lloc de trobada per a la comunitat.Una immersió profunda en el procés creatiu d’un dels artistes en actiu més destacats del panorama mundial. A través de les seves emblemàtiques instal·lacions i peces en espais públics d’Espanya, França, Suècia, EUA, Canadà i Japó, descobrim la senzilla filosofia de Plensa basada en la cerca de relacions harmòniques entre l’obra, l’entorn i els éssers humans.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de ¿Puedes oírme? que es projecten en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar al sorteig es tancarà el dimarts 13 d'octubre a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor