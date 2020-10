La defensa de Rosa Peral assegura que no hi ha proves per condemnar-la i al·lega indefensió

El jurat popular del crim de la Guàrdia Urbana va emetre el seu veredicte en ple confinament, el 24 de març, i va declarar culpables Rosa Peral i Albert López, els dos principals acusats de la mort de Pedro Rodríguez l'any 2017. Unes setmanes després, a l'abril, el jutge va dictar sentència: 25 anys de presó per a Peral i 20 per a López per la planificació i execució d'un pla per matar Rodríguez. Aquest dimarts s'ha celebrat a l'Audiència de Barcelona la vista per al recurs d'apel·lació del veredicte. No han comparegut físicament els condemnats, que compleixen pena de presó i s'han connectat per via telemàtica, i només ho han fet la defensa i la Fiscalia davant del tribunal.Olga Arderiu, advocada de Rosa Peral, ha al·legat indefensió i ha dit que el cas és "especial" i que Peral ja va entrar a la sala "condemnada" tot i no haver-hi proves ni indicis sobre la seva culpabilitat. El recurs de la defensa, extens, sosté que el veredicte és "il·lògic i arbitrari" i no hi ha proves per condemnar Peral de l'assassinat de Rodríguez. "Una de les coses que estan clares és que Rodríguez no es va suicidar, però vull demostrar que no va ser Rosa Peral i no existeix cap prova en aquest sentit", ha dit, i ha lamentat que se li hagi imposat la pena més alta. "Encara sort que no hi ha la pena de mort", ha afirmat. Tot plegat, com a conseqüència del "judici mediàtic i morbós" que ha estat el cas. Arderiu ha reiterat que s'ha jutjat "el pecat i no el delicte". "S'ha jutjat Peral pel fet d'haver-se ficat al llit amb algú", ha reblat l'advocada.La defensa ha sol·licitat la repetició del judici per vulneració de normes procedimentals. Arderiu ha denunciat que s'han rebutjat proves i no s'ha permès cap dels testimonis proposats per la defensa de Peral. "Els testimonis pretenien acreditar com estava Rosa els dies posteriors als fets. Havien de ser admesos", ha lamentat. També ha recordat la prova documental que volia acreditar les actuacions violentes d'Albert López, però també es va denegar. "Al·legàvem que Rosa Peral havia patit por insuperable i per això va actuar com va actuar", ha apuntat. Tot plegat va causar, ha dit Arderiu, "indefensió". "Els amics de López deien que no era violent i no vam poder aportar la documental que ho acreditava", ha lamentat Arderiu.L'advocada també ha demanat l'anul·lació i ha criticat la pràctica de la prova testifical d'una de les testimonis clau, la parella actual de l'exmarit de Rosa Peral, que havia d'explicar què havia vist la filla de Peral el dia dels fets. "No podia introduir-se el testimoni de referència per suplantar el testimoni de la menor", ha dit. El jutge, durant el judici, va permetre que la testimoni fes els "gestos que feia la menor", però la testimoni també va parlar i va verbalitzar el que deia la nena. L'advocada ha dit que es va permetre incloure el relat de la menor en el judici tot i que havia estat denegat per part del jutge. "Es van vulnerar els drets de l'acusada i de la filla, i impedia a la defensa posar en contradicció aquesta declaració amb les anteriors", ha explicat. També ha recordat que Peral i la parella del seu exmarit no tenien bona relació. "Aquesta prova no s'hauria d'haver practicat i s'ha utilitzat per provar que Peral va adormir Rodríguez el dia dels fets", ha dit.La defensa de Peral també ha dit que el veredicte del jurat popular va emetre algunes conclusions que no estaven motivades. "No es podien motivar perquè no és el que va passar", ha dit. La defensa ha dit que el jutge va "substituir" la feina del jurat en la sentència i ha dit que es treuen conclusions i es fan salts argumentals sense prou justificació. "El jutge dona per provat que els dos acusats van matar Pedro Rodríguez i l'únic que diuen és que els dos estaven en aquell lloc. És evident que estan els dos al lloc, però el jurat no explica perquè no es creu a Rosa i com justifica que també va matar Pedro", ha explicat Peral. "El magistrat substitueix tot allò que el jurat no va motivar", ha criticat la defensa.L'advocada de Peral també ha denunciat una vulneració del dret a la presumpció d'innocència. Arderiu ha repassat algunes converses o moments romàntics entre Rosa i Pedro. "La relació no era dolenta", ha insistit l'advocada. En el moment que va morir Rodríguez, ha argumentat aquesta part, la situació era bona, i ha acusat la defensa d'Albert López de "mentir". Arderiu ha remarcat que "no hi havia cap pla" per matar Rodríguez i ha assegurat que Albert estava "obsessionat" amb Pedro perquè "li havia pres la xicota". "Albert López va admetre al judici que estava fotut per la relació entre Rosa i Pedro", ha assegurat Arderiu.L'advocada també ha lamentat que el jurat digui que, com que Peral i López no parlen els dies previs al crim, es digui que és un "període de seguretat". "Si parlen perquè parlen, si no parlen perquè no parlen", ha criticat. "El que tenim clar que no va passar és el que surt en els fets provats. És irracional i il·lògic", ha reblat i ha negat que hi hagi base provatòria per justificar els fets. "Si haguessin volgut planificar la mort haurien tingut moltes altres possibilitats", ha insistit Arderiu, que ha negat la planificació i que el fet que Rosa volgués tornar amb Albert sigui "mòbil suficient" per matar Pedro.La defensa de Peral ha reiterat que va ser Albert qui va matar Pedro per treure'l del mig i poder estar amb Rosa, i ha negat que ella l'adormís la nit del crim. Arderiu ha repassat els fets "que sí que estan acreditats" del moment en què Pedro mor, i ha assegurat que "no hi havia temps" perquè Rosa matés Pedro. De fet, l'advocada ha assegurat que Peral va actuar per por davant les amenaces d'Albert i ha recordat que els dies posteriors al crim ella estava nerviosa i trista, com ha acreditat testimonis durant el judici. "Durant els dies posteriors al crim, qui portava la veu cantant era Albert. S'ha vulnerat la presumpció d'innocència de Rosa i se l'ha d'absoldre", ha conclòs Arderiu.

