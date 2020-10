El Barça tanca el mercat sense aconseguir cap reforç i «regalant» dos jugadors

El Barça es va quedar sense rematar cap de les incorporacions que desitjava abans del tancament del mercat, aquest dilluns a la nit. El club que presideix Josep Maria Bartomeu, en una complicada situació econòmica, no va poder satisfer les demandes de Ronald Koeman en l'apartat d'incorporacions.El gran objectiu del tècnic holandès era Memphis Depay, davanter de l'Olympique de Lió, però la no sortida d'Ousmane Dembélé va encallar la seva arribada. Al mateix temps, l'oferta del Barça Eric García es va quedar curta i no hi va haver un acord amb el Manchester City. El central, doncs, haurà d'esgotar el contracte que el lliga al club fins al 2021 tot i la seva voluntat de tornar a Barcelona aquest estiu mateix.En la carpeta de sortides, el Barça sí que va consumar moviments a última hora. Així, Rafinha Alcántara i Jean-Clair Todibo abandonen l'equip sense deixar gairebé res a la caixa. En el cas del migcampista, se'n va al PSG a canvi de només 3 milions d'euros en variables. Pel que fa al central, ha estat cedit al Benfica durant dues temporades per dos milions d'euros i una opció de compra de 20 més.Amb aquest tancament de mercat, la posició de central queda especialment coixa, coberta per Gerard Piqué, Clément Lenglet, el jove Ronald Araújo i un Samuel Umtiti que físicament no està bé. Una altra posició que no quedarà del tot coberta és la de davanter centre. Tot i que Koeman l'ha ocupat amb Messi i Griezmann, l'únic especialista de la plantilla com a '9' és Martin Braithwaite.En un mercat afectat per la Covid-19, el Barça s'ha hagut de desprendre de diversos jugadors pràcticament a cost zero per alliberar espai salarial i renovar l'equip. Així, Rafinha i Todibo s'afegeixen als traspassos de Luis Suárez a l'Atlètic per 6 milions en variables, Arturo Vidal a l'Inter per mig milió també en variables, i Ivan Rakitic al Sevilla per 1,5 + 9 milions d'euros.

