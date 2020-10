Mor un motorista en un xoc amb un turisme a l'Hospitalet de Llobregat

Un motorista va morir aquest dilluns en un accident amb un turisme a la C-32 a l'Hospitalet de Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre va tenir lloc a les 22.15 hores al punt quilomètric 61 de la via quan, per causes que s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van col·lidir.A conseqüència del xoc, el motorista va resultar ferit de gravetat i va ser traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona, on finalment va morir. La víctima tenia 38 anys i era veí de Castelldefels.Arran de l'accident es van activar cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En l'actuació hi va participar també la policia local de l'Hospitalet de Llobregat.

