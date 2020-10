Un comissari de les clavegueres admet que han fet ​«per Espanya» operacions que posarien «els pèls de punta»

L'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la policia espanyola Eugenio Pino és un dels implicats en l'operació Kitchen que investiga l'espionatge a l'extresorer del PP Luis Bárcenas. Pino és un dels comissaris de les clavegueres de l'Estat, artífex de la brigada política de la policia espanyola que va actuar contra els partits de l'oposició i a favor del PP, i esquitxat per l'operació Catalunya i el cas Pujol. En una declaració davant del jutge publicada per eldiario.es , l'exnúmero 2 de la policia espanyol assegura que han fet "operacions que ens posarien els pèls de punta per l'interès d'Espanya". La declaració es va produir l'octubre de 2019.Pino està acusat de dirigir l'operació parapolicial per recuperar proves que podien comprometre dirigents del PP en el finançament i el cobrament irregular de sobresous. En aquesta declaració, Pino es referia a l'ús de fons reservats i ell ho emmarca dins de la legalitat. Davant del jutge Manuel García-Castellón i els fiscals anticorrupció, Pino va fer veure que desconeixia les qüestions bàsiques del dispositiu sobre la família Bárcenas. En l'operació Kitchen es va pagar diners de fons reservats al xofer de la família, Sergio Ríos, per espiar l'extresorer del PP.El comissari intenta treure importància a l'operació contra Bárcenas i fins i tot el jutge instructor s'irrita. "La impressió que em dona és que vostè tracta d'emmascarar la importància de l'operació Bárcenas. Afectava el PP, als que l'havien nomenat a vostè i no pot considerar-ho un assumpte d'una persona que té 70.000 policies al seu càrrec. Parlem de l'operació Bárcenas, d'una importància extraordinària, sembla, per als dirigents del PP amb alguna sentència que hi ha hagut", etziba García-Castellón.

