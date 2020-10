VÍDEO Un brot en una festa obliga a tancar la UPV amb 20.000 estudiants

📽 VÍDEO | Noves imatges de la festa al Galileo Galilei que ha originat el brot més gran d’Espanya



➡ https://t.co/5DbDLcKDQM pic.twitter.com/k7GbiQ5XIF — À Punt NTC (@apuntnoticies) October 5, 2020

ℹ️ ⚠️ COMUNICAT UPV ⚠️ ℹ️



La docència de totes les titulacions oficials de la UPV al campus de Vera (València) passa a impartir-se online.



Llig la informació completa: https://t.co/5ebqaGErQ6 — Universitat Politècnica de València (@UPV) October 4, 2020

La Universitat Politècnica de València ha suspès totes les classes presencials a partir d'aquest dilluns després de l’alt nombre de contagis de Covid-19 detectats arran d’una festa al campus. Això obligarà a uns 20.000 alumnes de les titulacions de grau, màster universitari i doctorat a continuar les classes des de casa.La conselleria de Sanitat ha situat l’origen del brot en una festa no autoritzada feta al Col·legi Major Galileo Galilei, residència d'estudiants que es troba dins del campus de la universitat. Els assistents, a més, no van prendre les mesures adequades i alguns ni portaven mascareta. “Hi ha festes que no s’haurien d’haver celebrat”, ha lamentat la consellera de Sanitat valenciana, Ana Barceló. En un comunicat , la universitat informa que les classes seran online per evitar la propagació del virus. El campus de la UPV té uns 20.000 estudiants.“Divendres passat 2 d'octubre, es van realitzar proves PCR massives després de detectar-se una sèrie de contagis de Covid-19 en estudiants de la Universitat Politècnica de València relacionats amb el Galileu Galilei, el col·legi major de gestió privada que està situat al campus de Vera”, ha explicat la universitat en un comunicat. De les 712 proves PCR que es van fer, ja se saben 411 resultats, dels quals n’han sortit 120 de positius.La modalitat de docència a distància a la UPV es mantindrà mentre es facin rastrejos, es determini l'abast dels contagis i fins que les autoritats sanitàries indiquen una altra situació. La resta d'activitats del campus es mantenen amb normalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor