VÍDEO Trump abandona l'hospital enmig de crítiques i a ritme de videoclip

Donald Trump ha abandonat l'hospital militar Walter Reed aquest dilluns a dos quarts de set de la tarda hora nord-americana (dos quarts d'una de la matinada hora catalana). El mandatari estatunidenc hi estava ingressat des de divendres, quan es va saber que patia Covid-19. Durant el cap de setmana el seu estat de salut ha estat objecte de controvèrsia i contradiccions, i finalment aquest dilluns s'ha admès que va necessitar oxigen entre divendres i dissabte.Trump, però, ha piulat uns minuts abans de deixar l’hospital: “Em trobo molt bé! No tingueu por de la Covid. No deixeu que us domini la vida. Sota l'administració Trump hem desenvolupat medicaments i coneixements molt bons. Em sento millor que fa vint anys!”. El primer que ha fet Trump en arribar a la Casa Blanca és treure’s la mascareta, un fet que ha generat controvèrsia, ja que encara té el coronavirus.Trump ha mostrat la seva sortida amb un vídeo a Twitter (a sobre) al més pur estil de videoclip de campanya: transport amb helicòpter i música èpica de tensió. De fet, el president ha anunciat que aviat tornarà a la campanya electoral. Hi ho ha fet amb un missatge clar: "Tornarem aviat a la campanya! Les notícies falses només mostres les enquestes falses", ha dit a les xarxes socials. “Som el millor país del món. Tornarem al treball, tornarem al front i el vostre líder ho farà. ", ha conclòs.La sortida de Trump ha rebut moltes crítiques dels mitjans nord-americans, que li recriminen el missatge positiu contra el coronavirus, instant a no tenir por, quan al país ja han mort més de 210.000 persones. Alguns experts també veuen contraproduent les paraules del president, que perjudiquen el missatge de precaució enviat fins ara a la població.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor