L'oci nocturn es concentra a Sant Jaume per reclamar solucions: «No podem estar més temps tancats»

Durant la concentració, els empleats del sector han exhibit cartells recordant que l'oci nocturn és segur i que les famílies vinculades al sector –al voltant d'unes 37.000- fa mesos que estan en una situació molt delicada. Alhora, els manifestants han desplegat pancartes carregant contra la Generalitat de Catalunya i reclamant una actuació "urgent" per reactivar l'activitat als locals.A l'acte de protesta, que ha arrencat a les 18.00h, també s'ha llegit el manifest que han elaborat les diferents associacions del sector. En l'escrit, les agrupacions reclamen la posada en marxa "urgent" d'un pla de mesures econòmiques de suport i rescat per a les empreses i la possibilitat de renovar i ampliar l'extensió dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). Alhora, demanen que es posi sobre la taula un debat per parlar de la baixada de l'IVA al 4%, l'ampliació de la moratòria per a la devolució dels crèdits ICO per tres anys o la suspensió de la quota d'autònoms, entre d'altres.En paral·lel, el sector reclama a l'administració catalana l'aprovació "immediata" del pla sectorial elaborat per les mateixes associacions i que està sobre la taula des del passat 6 de juliol. "Hem estat un dels primers sectors que es va autoregular amb un protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat i, no obstant això, no se'ns ha deixat treballar", subratlla el manifest.Malgrat la situació actual, diferents empresaris veuen amb bons ulls les propostes que han sorgit els últims dies en relació amb la reobertura dels locals subjecta a diverses restriccions. "Tot el que sigui poder obrir ja és un avenç; ara bé, encara queda molt, i segurament molts companys encara es mantindran tancats", ha apuntat Massanet.Alhora, el director de Sutton ha valorat positivament la prova pilot que es durà a terme a la sala Apolo per estudiar diferents fórmules que puguin garantir un ambient segur per a la celebració de grans esdeveniments en espais tancats. "Estem reivindicant que la nostra activitat és segura, i accions com aquesta ens permetran demostrar-ho" comenta.Acampada a la plaça Sant JaumeUn cop s'han acabat els parlaments, diversos manifestants han començat a desplegar tendes d'acampada davant el Palau de la Generalitat amb la intenció de quedar-se a dormir almenys una nit. Des d'agrupacions com la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), però, apunten que no promouen aquest tipus d'accions i que la reobertura dels locals s'està negociant directament amb la Generalitat per aquesta mateixa setmana.