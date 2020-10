ENQUESTA Ha de dimitir Àlex Garrido, alcalde de Manlleu?

Gairebé mig miler de veïns de Manlleu s'han aplegat aquest vespre a la plaça Fra Bernadí per donar suport al seu alcalde Àlex Garrido. Després que es fes públic un vídeo en què se'l veia en estat d'embriaguesa , el batlle de la capital del Ter va decidir dimitir el divendres. Després d'aquesta decisió, ha rebut una allau de suport i el seu grup municipal i el de JxCat -soci de govern - li han demanat que seguis.Enmig d'aplaudiment i de crits de "No volem que marxis" o "Àlex Garrido, alcalde de Manlleu", el batlle, visiblement emocionat, ha pres la paraula i ha anunciat que se'n va uns dies al monestir de Montserrat per acabar de prendre una decisió ferma. "Quan veus un suport tan massiu de la ciutadania, et fa reflexionar molt", ha afegit. Ha de fer efectiva la dimissió que va presentar fa uns dies per la polèmica del seu estat d'embriaguesa a Girona?

