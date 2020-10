​«Àlex Garrido, alcalde de Manlleu»; centenars de veïns demanen que no plegui

Isaac Peraire i Teresa Jordà, a la manifestació de suport a Àlex Garrido Foto: Adrià Costa

Gairebé mig miler de veïns de Manlleu s'han aplegat aquest vespre a la plaça Fra Bernadí per donar suport al seu alcalde Àlex Garrido. Després que es fes públic un vídeo en què se'l veia en estat d'embriaguesa , el batlle de la capital del Ter va decidir dimitir el divendres. Després d'aquesta decisió, ha rebut una allau de suport i el seu grup municipal i el de JxCat -soci de govern - li han demanat que seguis.Enmig d'aplaudiment i de crits de "No volem que marxis" o "Àlex Garrido, alcalde de Manlleu", el batlle, visiblement emocionat, ha pres la paraula i ha anunciat que se'n va uns dies al monestir de Montserrat per acabar de prendre una decisió ferma. "Quan veus un suport tan massiu de la ciutadania, et fa reflexionar molt", ha afegit.De fet, aquest matí, en una entrevista a El món a Rac1, Garrido explicava que hauria de passar "alguna cosa molt gran per canviar d'opinió" i aquest vespre ha afegit que "això que veig ho és" Per tant, en els properes dies, meditarà a Montserrat des d'on prendrà la seva decisió final. De fet és un dels llocs on ha escrit part de les seves novel·les i també n'escriurà una sobre això que ha viscut. "Tornaré amb un grapat de fulls de la novel·la amb la que treballo i una decisió presa", ha apuntat."Això no sorgeix perquè sí. És una maniobra orquestrada", ha tornat a dir Garrido, remarcant que "també dol que la maldat i la mesquinesa se surti amb la seva i s'imposi sobre la passió i la humilitat".També ha tornat a demanar disculpes per la seva actitud, ha transmès un agraïment als centenars de concentrats i alhora els ha demanat que se separessin a una distància de seguretat, tenint en compte la situació epidemiològica de Manlleu A la concentració hi ha hagut suport explícit d'ERC. Entre els manifestants hi havia la consellera Teresa Jordà, el president comarcal Jordi Fàbrega o el president del Consell Comarcal Joan Carles Rodríguez, entre altres. També hi havia els regidors del seu equip així com els socis de govern de JxCat.

