L'estat espanyol, a la cua en valoració per la resposta a la pandèmia

L'Estat obté una nota mitjana de 44,68 sobre 100 en l'avaluació de la percepció pública de la resposta a la pandèmia, segons els primers resultats publicats per l'eina Covid-Score. En el cas espanyol es van enquestar 748 persones i l'ítem que va rebre major puntuació va ser la cooperació del govern amb altres països i organismes internacionals. El pitjor va ser l'accés a proves diagnòstiques gratuïtes i fiables en cas de tenir símptomes. L'Estat ocupa la posició número 15 dels 19 països avaluats. L'eina ha estat desenvolupada per diverses institucions internacionals, entre elles l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Segons l'anàlisi dels primers resultats, la millor valoració l'obté la Xina (80,49) i la pitjor l'Equador (35,76).Un estudi publicat a la revista Plos One ha validat la utilitat d'aquesta eina i ha presentat els primers resultats obtinguts d'una enquesta realitzada al juny amb més de 13.400 participants seleccionats aleatòriament de 19 països afectats durament per la pandèmia. Els països amb millors resultats són predominantment asiàtics i els de menor puntuació llatinoamericans i europeus. Corea del Sud ocupa la segona posició (74,54) i Sudàfrica la tercera (64,62). Les segueixen l'Índia (63,88), Alemanya (61,32) i el Canadà (61).La nota mitjana està fortament associada al nivell de confiança en el govern. El degà de la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNT SPH), Ayman El-Mogandes, ha afirmat que l'adopció i compliment de mesures preventives "depèn molt de la confiança que té la societat en els i les experts de salut pública, en els sistemes de salut i en la ciència". Per contra, una major mortalitat per Covid-19 o una major proporció de participants directament afectats per la malaltia es va correlacionar amb una menor nota mitjana per aquest país.La puntuació mitjana dels Estats Units va ser de 50,57 sobre 100 amb 773 enquestats. L'ajuda del govern en ingressos menjar i refugi va ser el millor valorat (3,16 sobre 5). Els Estats Units va ocupar el lloc 17è entre els 19 països enquestats pel que fa a cooperació governamental amb altres països i organitzacions internacionals com l'OMS.En tots els països, tot allò relatiu a la protecció i assistència a grups vulnerables i a l'ajuda per cobrir necessitats bàsiques d'ingressos, menjar i abric van obtenir una puntuació molt per sota de la mitjana. L'atenció a la salut mental va ser la qüestió amb la pitjor nota.

