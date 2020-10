Hisenda proposa a les autonomies un objectiu de dèficit del 2,2% per al 2021

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha plantejat a les comunitats autònomes que elaborin els seus comptes amb un objectiu de dèficit del 2,2% per al 2021. Es tracta d'una xifra "de referència", que no serà obligatòria perquè Hisenda suspèn l'obligació de complir les regles fiscals l'any que ve. Així ho ha traslladat Montero a les autonomies a la reunió telemàtica del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest dilluns. En una roda de premsa posterior, la ministra d'Hisenda ha destacat que és moment de tenir "responsabilitat fiscal" per molt que no calgui complir les regles fiscals. D'altra banda, Montero ha explicat que les CCAA rebran l'any que ve 105.589,4 milions d'euros en bestretes.Montero ha remarcat que els recursos del sistema de finançament que rebran les autonomies són una xifra "molt similar" a la del 2020. Es tracta d'un 0,26% menys en relació amb les bestretes del 2020, que exclouen la caiguda d'ingressos derivada de la crisi del coronavirus. La previsió de liquidació corresponent a l'exercici del 2019, que s'abona dos anys després i, per tant, rebran el 2021, serà de 9.076 milions d'euros.La ministra d'Hisenda ha insistit que l'objectiu del 2,2% "no és exigible", és "orientatiu" i el seu incompliment no tindrà cap conseqüència. Montero ha dit que "no és una xifra a l'atzar". El 2,2% surt de sumar la desviació del dèficit del 2020 (estimada en un 0,5 o 0,6%), l'impacte del fons covid-19 (1,4% del PIB) i un 0,2% pel fet de rebre menys recursos del sistema de finançament (1.933 milions menys que el 2020).Montero ha proposat que l'Estat absorbeixi la meitat d'aquest dèficit, l'1,1%, amb una transferència extraordinària de 13.400 milions d'euros, amb la qual cosa es reduiria a l'1,1% la taxa de referència de dèficit de les autonomies.Per altra banda, Montero ha informat que les autonomies rebran 10.000 milions d'euros del fons europeu REACT. L'Estat rebrà 12.436 milions, la major part dels quals aniran a les autonomies. La resta passarà a formar part del pressupost del Ministeri de Sanitat. La ministra ha previst que dels 10.000 milions, 8.000 s'abonin el 2021.

