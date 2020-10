Ponsatí denuncia la inhabilitació de Torra a la UE i demana que s'actuï «abans que sigui massa tard»

L'eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí ha denunciat aquest dilluns en el ple de l'Eurocambra la inhabilitació de Quim Torra i ha demanat a la Unió Europea que "actuï abans que sigui massa tard". "Els vots dels catalans no són vàlids per elegir un eurodiputat o un president", ha denunciat durant la seva intervenció l'eurodiputada de JxCat en referència a Oriol Junqueras i Torra.A més, Ponsatí ha considerat que és una "vergonya" que l'afer català no aparegui en l'informe sobre l'estat de dret a Espanya que la Comissió Europea va publicar la setmana passada. En aquest sentit, ha acusat l'executiu comunitari de "menysprear" les referències a la qüestió catalana.

