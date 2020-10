Les 10 imatges més populars de la història d'Instagram

El 6 d'octubre de 2010 es va estrenar l'aplicació Instagram. Deu anys després, la xarxa social té més de 1.000 milions d'usuaris actius al mes, convertint-se en una de les que obté un major creixement: ha duplicat el seu nombre de seguidors en només dos anys.Tenint en compte aquestes dades no és d'estranyar que hi hagi imatges que superin fàcilment el milió de likes. Avui, coincidint amb el 10è aniversari de la plataforma, us portem les fotografies més populars de l'aplicació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor