Els enigmàtics retuits de Mainat sobre l'intent d'assassinat a mans de la seva dona

Josep Maria Mainat ha despistat a tothom aquest cap de setmana a Twitter. Després de declarar-se fan de la cançó No time to die, el productor i excantant de La Trinca ha desconcertat els usuaris de la xarxa social amb diversos retuits a publicacions i teories que fan referència a l'intent d'assassinat per la seva dona.Sembla ser que Mainat s'ha pres amb filosofia l'explosió del cas, així que ha decidit "jugar" a Twitter, on ha repiulat tuits que apunten a una teoria segons la qual el productor estaria muntant una campanya inventada per treure'n profit.També ha compartit un tuit que feia broma sobre un altre de Mainat del 2015, quan preguntava si s'havia de preocupar per si la seva dona el volia matar, o un altre sobre l'expectació que genera el seu cas.Tot just aquest dilluns, hi ha hagut un nou episodi en el serial de Mainat. El productor té dues causes obertes per violència masclista arran de denúncies presentades per la seva dona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).La primera causa, que és de mitjans de juliol, va ser presentada poc després de ser detinguda per intentar assassinar el seu marit. La segona causa és de mitjans de setembre i està oberta per un delicte lleu de lesions. No es va demanar cap mena d'ordre de protecció. Totes dues segueixen obertes i en fase d'investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor