La justícia rebutja les cautelars i Puigdemont podrà seguir usant Junts

El jutjat de primera instància número 3 de Barcelona ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pel PDECat perquè Junts, la formació que lidera Carles Puigdemont, no pogués emprar la marca Junts per Catalunya. El procés segueix i el tribunal entrarà en el fons de l'assumpte, però per ara desestima les mesures cautelars i Puigdemont i els seus afins podran seguir usant les sigles que, inicialment, va registrar el PDECat com a marca electoral pel 21-D.La decisió judicial s'ha pres el mateix dia en què el consell nacional del PDECat preveu posar en marxa la maquinària electoral de cara a les properes eleccions, un cop constatada la ruptura dels contactes entre aquesta formació i Junts. Jordi Sànchez, secretari general de Junts i un dels principals negociadors amb el PDECat, ha donat per trencats els contactes i ha assegurat que el nou partit vol ocupar l'"espai central del país", en una picada d'ullet als votants que aspira a seduir la formació de Bonvehí.La judicialització del pols per les sigles va enverinar les ja malmeses relacions entre els afins a Puigdemont i la formació postconvergent. En transcendir la presentació de la demanda, van estripar el carnet del PDECat l'expresident, els consellers empresonats i tots els consellers de Junts menys Àngels Chacón, possible candidata dels demòcrates a les eleccions.El PDECat va registrar Junts per Catalunya com a partit instrumental el juliol del 2018, després d'haver concorregut sota aquestes sigles a les eleccions catalanes del 2017. Gairebé dos anys després, afins a Puigdemont van prendre el control del partit a la formació de David Bonvehí en una assemblea telemàtica celebrada el 27 de juny. El PDECat va dur la maniobra als tribunals per entendre que la reunió en què se li va arrabassar la titularitat de les sigles va ser irregular. A més, el PDECat al·lega que en cas de desacord amb Puigdemont, havien acordat que cap de les dues parts pogués emprar la denominació Junts per Catalunya.Fons del partit de Bonvehí consultades peres mostren esperançades a guanyar el judici per la propietat de la marca i remarquen que el tribunal es limita a rebutjar la suspensió cautelar, sense entrar en el debat de fons que és, segons consideren, "el robatori" de les sigles a través d'un procediment "il·legal". L'assemblea qüestionada pels demòcrates va ser organitzada per Joaquim Jubert, un dels dirigents que amb posterioritat accediria a l'executiva de Junts, el partit impulsat per Puigdemont que aquest cap de setmana va culminar el seu congrés fundacional . En aquella reunió virtual, l'alcalde de Balenyà, Carles Valls, va assumir les regnes del partit instrumental. Va rellevar Laia Canet, la militant del PDECat que va registrar les sigles Junts per Catalunya per encàrrec de la direcció del partit que llavors encapçalava Marta Pascal.A la vista de les mesures cautelars, el partit de Bonvehí va posar el focus sobre el fet que apoderats de les sigles com ara Pol Xart i Anna Maria Soriano no van ser informats de l'assemblea telemàtica en què se'ls va cessar i substituir per afins a Puigdemont. Tots dos van revelar davant la jutgessa que el PDECat va intentar que demandessin JxCat per la maniobra, però que ho van declinar.

