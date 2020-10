L'esposa de Mainat va denunciar-lo dos cops per coaccions i violència masclista

El productor Josep Maria Mainat té dues causes obertes per violència masclista arran de denúncies presentades per la seva dona, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La primera causa, que és de mitjans de juliol, està oberta per un delicte de coaccions. En aquest procediment es va denegar l'ordre de protecció sol·licitada. La dona va presentar-la poc després de ser detinguda per intentar matar el seu marit.Segons ha explicat RAC1, Àngela Dobrowolski reconeix en la mateixa denúncia que el seu marit no la maltracta. La segona causa és de mitjans de setembre i està oberta per un delicte lleu de lesions. No es va demanar cap mena d'ordre de protecció. Totes dues segueixen obertes i en fase d'investigació.L'home i la dona detinguts divendres a casa del productor televisiu i excantant de La Trinca Josep Maria Mainat, al barri d'Horta de Barcelona, van quedar ahir en llibertat després de passar a disposició judicial aquest cap de setmana. La dona que va declarar ahir dissabte, va ser deixada en llibertat acusada d'un delicte de furt lleu i el jutge assenyalarà en els pròxims dies la data del judici. L'home, que va declarar aquest diumenge, va ser arrestat per una suposada agressió a la seva exparella (la dona també detinguda a casa de Mainat) i té dues causes obertes més per violència masclista dels anys 2018 i 2019. L'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar i la causa ha quedat oberta per un delicte de maltractament.El Jutjat de violència sobre la dona de Barcelona en funcions de guàrdia no ha acordat cap tipus de mesura cautelar contra ell, ja que cap de les parts del procés les ha sol·licitat. Sí que remetrà les diligències al jutjat de violència domèstica número 4 –on consten les dues causes de 2018 i 2019- i també enviarà testimoni dels fets al Jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, que investiga el suposat intent d'assassinat de Josep Maria Mainat a mans de la seva dona, Ángela D., de 37 anys . Els Mossos van detenir-la després d'acreditar indicis que apunten que la dona hauria administrat insulina al seu marit, diabètic, mentre aquest dormia.Això va provocar que Mainat entrés en coma. Després de passar a disposició judicial, la dona va quedar en llibertat amb càrrecs, investigada per temptativa d'assassinat amb traïdoria i amb l'obligació de presentar-se a firmar al jutjat cada setmana. Mainat va ser ingressat i es va recuperar en dos dies.La parella s'estava divorciant i vivia separat des de feia uns mesos. Segons va avançar el diari La Vanguardia, la dona hauria descobert que Mainat preparava els papers del divorci, i al testament s'especificava que si hi havia divorci o estava en tràmits, la dona quedava exclosa de l'herència.La matinada del 22 al 23 de juny, la família va sopar junta a casa de l'exmembre de la Trinca i la dona havia de dormir en una altra habitació o amb els fills. Les càmeres de vigilància instal·lades a l'habitatge van gravar com la dona entrava fins a 13 vegades al dormitori de Mainat i com s'amagava darrere de la porta del frigorífic per manipular alguna cosa.Segons l'atestat, la dona va aprofitar que Mainat dormia per entrar a la seva habitació i posar-li les injeccions. Per justificar-se, li va dir que les dosis tenien vitamines i una substància per aprimar-se. El productor es va intentar negar però estava profundament adormit i finalment no ho va evitar. Tot seguit va entrar en un quadre d'hipoglucèmia, una baixada de sucre i després va entrar en coma.La dona va fer servir un glucòmetre durant la nit, on queden registrades tots els mesuraments que es fan. Així, entre les 1.20 i les 2.41 hores, la dona va mesurar el nivell de sucre fins a cinc vegades. Els nivells van baixar fins a nivells de risc de mort, però la dona no va fer res fins passats 20 minuts, quan va trucar una ambulància. La telefonista del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va demanar a la dona que donés sucre al seu marit però ella va respondre que no en tenien, cosa que no era certa. Els Mossos creuen que la trucada va ser un intent per encobrir-se. A més, l'últim mesurament del mesurador era correcte, cosa que fa pensar a la policia que es va mesurar ella mateixa el sucre.

