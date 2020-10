Maten a trets l'actor Thomas Jefferson Byrd, un habitual del cinema d'Spike Lee

Thomas Jefferson Byrd, actor habitual de cinema de Spike Lee, ha estat assassinat als 70 anys a Atlanta. Segons informa la revista Variety, l'intèrpret va morir després de rebre diversos impactes de bala a l'esquena.Segons apunta la publicació nord-americana, oficials de policia d'Atlanta van respondre a una trucada sobre una persona ferida quan marcaven la 1:45 del matí. En arribar, els oficials van localitzar a Byrd inconscient a terra. Els serveis mèdics d'emergència van arribar a l'escenari del crim, però no van poder fer res per salvar Byrd, a què van declarar mort per múltiples ferides de bala a l'esquena.Els detectius d'homicidis del Departament de Policia d'Atlanta encara treballen per determinar les circumstàncies que van envoltar el presumpte assassinat i la recerca està actualment en curs.Thomas Jefferson Byrd va aparèixer en diverses pel·lícules de Spike Lee, com Clockers (1995), Una mala jugada (1998), Bamboozled (2009), Red Hook Summer (2012), The Sweet Blood of Jesus (2014) i Chi-Raq (2015). També va participar en el drama Fins al final (1996), Els amos de Brooklyn (2009) d'Antoine Fuqua o el biopic musical Ray (2004).El mateix Spike Lee ha confirmat a través de les seves xarxes socials la mort de l'actor i ha enviat un missatge de condol a la família. "M'entristeix anunciar l'assassinat del nostre estimat germà Thomas Jefferson Byrd ahir a la nit a Atlanta, Geòrgia", va escriure el cineasta. "Traslladem tots el nostre condol i benediccions a la seva família Descansa en pau germà Byrd", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor