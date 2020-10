La Intersindical fa una crida a fer classe el 12 d'octubre

💻📝La @I_CSC_Unis instem al professorat universitari a què el dilluns 12 d’octubre faci docència a través de les eines virtuals habilitades per dur a terme les classes no presencials degut a la Covid-19 #ResACelebrar #RepúblicaDelaGentTreballadora https://t.co/Qdz3rchgnV — Intersindical-CSC🎗🚩 (@LaIntersindical) October 5, 2020

La Intersindical ha fet a una crida a alumnes i professors per fer classe el proper 12 d'octubre com a mostra de rebuig a "la celebració del colonialisme i la repressió de l'Estat als pobles". La sectorial d'Universitats del sindicat ha remarcat que no té "res a celebrar" el dia de la Hispanitat i denuncia que l'estat espanyol celebri un "genocidi dels pobles indígenes americans". "Emplacem les universitats que considerin aquest dia com a feiner", diuen en un comunicat.És per això que demanen al professorat que dilluns faci docència a través de les eines virtuals que s'han facilitat engany com a mesura de prevenció per la Covid-19 per així "deixar de celebrar una data que no ens és pròpia i de la qual no ens sentim partícips". "L'objectiu és facilitar centenars de sessions de classes per a que el professorat que ho desitgi pugui treballar i mostrar el seu rebuig a aquesta data", diu la Intersindical.De cara a dilluns, el sindicat també organitzarà xerrades virtuals obertes sobre les conseqüències del colonialisme. "El colonialisme ha anorreat cultures i pobles definitivament i continua perdurant com a mecanisme de sotmetiment del nostre poble", afirmen. En el mateix sentit, denuncien la violència policial, econòmica i política contra les institucions catalanes que, en l'àmbit universitari, s'ha saldat desenes d'estudiants reprimits per expressar les seves opinions. Recorden, com a cas paradigmàtic, els síndics de l'1-O que seran jutjats el 5 i 6 de novembre.

