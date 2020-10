À Punt reviurà com es va retirar l'estàtua eqüestre de Franco de la plaça de l'Ajuntament de València

À Punt s'estrenarà el pròxim 9 d'Octubre Operació Elefteria, la ficció sonora que reviu les 11 hores que van ser necessàries per retirar l'estàtua eqüestre de Franco que presidia la plaça de l'Ajuntament en l'any 1983, en plena democràcia.Una operació que començava a les 3 hores enmig de nombroses càrregues policials pels enfrontaments entre partidaris i detractors del dictador, ha recordat la cadena en un comunicat.És un dels episodis més convulsos i desconeguts de la Transició valenciana i, amb la recreació d'aquella operació secreta, es ret homenatge als 13 homes i dones voluntaris encaputxats que van baixar al dictador malgrat els atacs de simpatitzants.L'Operació Elefteria va ser batejada així pel llavors alcalde de València Ricard Pérez Casado. En grec, elefteria significa llibertat i això és el que suposava poder retirar el símbol franquista que presidia la plaça tot i estar ja en la Transició. Més encara perquè la decisió s'havia pres quatre anys abans: un 9 d'octubre de 1979.Creat pel dramaturg valencià Gabi Ochoa, 'Operació Elefteria' és el projecte de radioteatre guanyador del concurs posat en marxa per l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i À Punt, dins el pla Reactivem, que pretén donar suport al teixit creatiu i interpretatiu de les arts escèniques valencianes.La ficció, que s'emetrà a les 21 hores per À Punt Mèdia, recull documents sonors històrics i testimonis reals de membres de l'equip de govern de 1983 com Pedro Zamora, encarregat d'executar l'operació, i els directors dels diaris María Consuelo Reyna (Las Provincias) i Ferran Belda (Levante-EMV).Operació Elefteria és una coproducció dirigida per Pau Martínez i Gabi Ochoa i els actors que hi participen són Carles Sanjaime, Cristina Fernández Pintat, Sergio Caballero, Paola Navalón, Xavi Castillo, Robert Roig, Ramon Ródenas, Greta Ruiz, juntament amb la col·laboració de la periodista Jèssica Crespo. La banda sonora va a càrrec de l'músic torrentí Pau Alabajos.

