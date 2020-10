L'acomiaden i intenta matar els propietaris de l'empresa a cops de destral

Un home s'enfronta a una pena de fins a 20 anys de presó per intentar matar a cops de destral els propietaris de l'empresa on treballava després que l'haguessin acomiadat. L'agressió es va produir el 16 d'octubre de l'any passat al carrer Estanislau Figueres de Tarragona. Aquest dilluns l'Audiència de Tarragona havia de jutjar l'individu, però finalment la vista s'ha suspès.El motiu és que les parts han demanat que es faci una anàlisi acurada de l'estat mental de l'acusat després que fa uns mesos renunciés al seu advocat i ara torni a insistir perquè li'n designin un altre. L'home es manté en presó provisional des del 30 de gener. El judici s'ha posposat al desembre.Segons han explicat a l'ACN fonts coneixedores del cas, a l'home el van acomiadar per haver agredit la seva dona, que també treballava a la mateixa empresa. El dia dels fets, cap a dos quarts de vuit del vespre, el ja extreballador va esperar el matrimoni propietari de la companyia "amb la intenció d'acabar amb la seva vida", segons l'escrit d'acusació de la fiscal.L'individu va treure una destral amb el mànec de fusta de dins d'una motxilla i, després de manifestar "et mataré", es va dirigir cap a l'home per clavar-li la fulla de la destral. Les dues víctimes van començar a fugir del processat, que els perseguia mentre esgrimia l'arma.Malgrat això, el processat va arribar a agredir la dona a la cara amb la destral, provocant que caigués a terra, i s'hi va abraonar amb la intenció d'acabar amb la seva vida. El marit, però, s'hi va poder interposar per tal d'apartar-lo i tant ell com l'agressor van acabar caient a terra. Finalment, gràcies a la intervenció de terceres persones que van acudir als seus crits d'auxili, se'n van poder lliurar i el processat va fugir del lloc.Com a conseqüència dels fets, la dona va patir una ferida incisa-contusa al llavi superior i la fractura del radi esquerre, les quals van trigar 99 dies en curar-se –un dels quals va estar hospitalitzada i 30 van ser impeditius per a la realització de les ocupacions habituals. A més, li han quedat una cicatriu de tres centímetres i seqüeles derivades d'un estrès posttraumàtic moderat.Per la seva banda, l'home va patir dues ferides incises-contuses a la cara i a la front, diverses contusions i estrès posttraumàtic. L'home va trigar 100 dies en curar-se de les ferides, dels quals 10 van ser impeditius per a la realització de les seves ocupacions habituals.Inicialment el jutjat d'instrucció va deixar l'home en llibertat amb càrrecs, però arran d'un recurs d'apel·lació de l'acusació particular l'Audiència en va decretar l'ingrés provisional a presó tres mesos després. En concret, està privat de llibertat des del 30 de gener passat.Segons la fiscalia, els fets constitueixen dos delictes d'homicidi en grau de temptativa per cadascun dels quals demana 8 anys de presó, així com la prohibició d'apropar-se o comunicar-se amb les víctimes durant 13 anys. En concepte d'indemnitzacions per lesions i seqüeles, reclama 15.000 euros per a la dona i 12.000 per a l'home.Per la seva banda, l'acusació particular considera que els fets constitueixen dos suposats delictes d'assassinat en grau de temptativa per cadascun reclama una pena de 10 anys de presó.L'acusat va renunciar fa un temps a l'advocat d'ofici que li havien assignat i ara torna a exigir que li'n designin un altre perquè considera que aquest tampoc no s'ha preparat prou bé la seva defensa, segons han explicat a l'ACN fonts judicials.Tot i que el metge forense ha dictaminat aquest dilluns que l'home estava en condicions de declarar, la fiscalia i l'acusació particular han demanat la suspensió de la vista per tal que a l'home li facin una anàlisi detallada del seu estat mental. El tribunal ha acordat posposar la sessió fins el 9 de desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor