La comissió de garanties de Cs demana a Arrimadas que expliqui la designació a dit de Carrizosa

Finalment, la comissió de garanties de Ciutadans ha admès a tràmit la denúncia presentada pels crítics del partit contra la decisió de l'executiva de forçar la retirada de Lorena Roldán i designar Carlos Carrizosa com a nou candidat a la Generalitat . La comissió ha demanat a la direcció taronja que en un termini màxim de deu dies doni resposta a la denúncia i formuli les al·legacions que consideri necessàries.El 20 de gener passat, la direcció de Ciutadans, presidida per Inés Arrimadas, va decidir apartar Lorena Roldán com a candidata a Catalunya i efectuar un canvi en el cartell electoral, designant Carlos Carrizosa com a nou candidat a les properes eleccions catalanes. La decisió va obrir una crisi interna , ja que molts dirigents crítics van considerar que la decisió infringia clarament els estatuts. Roldán va ser elegida en un procés de primàries i Carrizosa nomenat a dit.Els crítics, entre ells quatre diputats al Parlament (Carmen de Rivera, Antonio Espinosa, Sergio Sanz i María Francisca Valle), van recórrer a la comissió de garanties del partit, que no va respondre inicialment. A la primera petició dels crítics s'hi van afegir en dies posteriors diversos quadres de la formació, entre ells molts regidors. L'absència de resposta per part de la direcció havia creat un fort malestar entre dirigents del partit a Catalunya.De fet, la decisió de canviar Roldán per Carrizosa va ser adoptada per la comissió permanent de Ciutadans, que és el nucli més restringit de direcció, i des del sector crític s'han preguntat si la decisió ni tan sols ha estat avalada pel ple de l'executiva. En el seu moment, la "purga" de Roldán ja va precipitar l'abandonament del partit per part del senador Xavier Alegre.Fins ara, la direcció taronja ha anat esquivant el tema sempre que se li ha preguntat. Inés Arrimadas va assegurar en una roda de premsa que els estatuts permeten un canvi de cartell electoral si el candidat renuncia, cosa que va fer Roldán, pressionada per la direcció. Segons els crítics, els estatuts deixen molt clar que el substitut ha de passar per primàries. Ara, la comissió de garanties fa un pas endavant i la direcció d'Arrimadas s'haurà d'explicar.

