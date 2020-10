Així serà l'estudi clínic en un concert massiu a la Sala Apolo

L'estudi sobre el cribratge massiu en un concert, que tindrà lloc aquest octubre a la Sala Apolo de Barcelona , inclourà tests ràpids, proves PCR i l'obligatorietat de portar la mascareta, excepte quan es consumeixin begudes.El Primavera Sound, la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti) treballen en aquest estudi clínic amb l'objectiu de provar diferents fórmules que puguin garantir un ambient segur en l'oci en espais tancats, com determinar l'eficàcia dels tests ràpids de detecció d'antígens com a estratègia de cribratge. La data encara s'ha de determinar, però està previst que sigui aquest mes amb la participació d'un miler de persones.L'estudi consistirà en un cribratge ràpid de la Covid-19 a les persones assistents al concert de música en directe. Durant tot el dia del concert es faran tests ràpids d'antígens a tots els participants, que prèviament hauran respost un qüestionari de salut per descartar les persones amb símptomes compatibles del coronavirus o amb patologies prèvies susceptibles d'un mal pronòstic de la malaltia en cas de contagiar-se.Abans de l'obertura de portes de la sala, es realitzarà una prova PCR a la meitat dels participants i això ha de permetre avaluar l'eficàcia dels tests ràpids com a estratègia de cribratge en esdeveniments amb gran afluència de gent. Un cop dins del local, els participants hauran de portar en tot moment mascareta de protecció, que només es podran treure per consumir una beguda en punts destinats a tal efecte.Vuit dies després del concert es realitzarà un segon test ràpid d'antígens a tots els assistents i una nova PCR als participants a qui ja s'hauria realitzat aquesta prova el dia de l'esdeveniment. Els resultats seran avaluats pels responsables de l'estudi i es comunicaran a l'opinió pública quan estiguin disponibles.Els participants de l'estudi que donin positiu el dia de l'esdeveniment en el test ràpid d'antígens seran sotmesos a una avaluació mèdica per part del personal de la Fundació i seran derivats al seu centre sanitari tal com marquen els protocols, i no podran participar en l'estudi.Pel que fa als resultats dels tests realitzats vuit dies després de l'esdeveniment, les persones que donin positiu seran sotmeses a un seguiment mèdic exhaustiu en les instal·lacions de la Fundació en el marc de l'estudi clínic. Finalment, les persones que hagin donat negatiu en els tests efectuats durant el primer i el vuitè dia hauran de respondre un test de símptomes deu dies després de l'esdeveniment.

