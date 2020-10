El Suprem declara lícits els acomiadaments per utilitzar el cotxe d'empresa fora l'horari laboral

El Tribunal Suprem ha declarat procedent l'acomiadament disciplinari d'una treballadora per utilitzar el cotxe de l'empresa fora del seu horari de feina, fet que tenia restringit. La sentència també veu lícit l'ús de les dades del geolocalitzador GPS del vehicle d'empresa per saber on estan els seus empleats i quin ús en fan, sempre que aquests hagin estat informats prèviament.La geolocalització només podrà ser utilitzada quan el vehicle estigui destinat únicament a un ús laboral i l'única informació que es podrà obtenir seran els moviments del cotxe i la seva ubicació. El Suprem ho ha estipulat així després d'estimar el recurs d'una empresa dedicada al comerç d'equips de telecomunicacions i considerar procedent que acomiadés una supervisora davant "l'ús intensiu" que feia del cotxe de feina mentre ella estava de baixa mèdica. Des del principi la treballadora ja tenia prohibit l'ús del vehicle fora de la seva activitat laboral.L'empresa va poder detectar que l'empleada feia servir el cotxe mentre estava de baixa gràcies a les dades del sistema de localització per GPS, del qual ja en tenia coneixement la treballadora. Des del punt de vista de la magistrada María Lourdes Arastey, l'ús de les dades de geolocalització en aquests casos no suposen "una invasió de l'esfera privada de la treballadora, ja que afecten exclusivament a la ubicació i moviment del vehicle, del qual ella era responsable i havia d'utilitzar segons el que s'havia pactat".

