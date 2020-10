L'Audiència de Barcelona descarta reobrir el cas de l'assassinat de Pedro Álvarez

El cas de l'assassinat de Pedro Álvarez quedarà impune. L'Audiència de Barcelona ha desestimat aquest dilluns el recurs de la família contra la resolució del jutjat de l'Hospitalet d'arxivar la causa per la mort del jove l'any 1992. D'aquesta manera, confirma l'arxivament del cas perquè considera que ha prescrit i que no cal practicar una investigació complementària, tal com ha explicat la defensa, que exerceix l'advocat Benet Salellas. Álvarez va ser assassinat aviat farà 30 anys i la justícia mai no ha investigat el crim en profunditat. Tot i així, encara hi ha possibilitat de recórrer l'arxivament en cassació al Tribunal Suprem. El cas prescriurà a finals d'any.En la resolució, de 10 pàgines, la secció 21 de l'Audiència de Barcelona argumenta que el cas ja ha prescrit i no es poden exigir responsabilitats penals a l'únic detingut per l'assassinat de Pedro Álvarez, un agent de la policia espanyola ja jubilat. El jutge, a més, també nega que amb la tecnologia actual es puguin aportar novetats en la causa. La defensa, de fet, considera que amb els avenços dels últims anys podrien aparèixer noves proves. També demanava encarregar la investigació als Mossos d'Esquadra, en considerar que la policia espanyola podria estar influenciada. L'únic detingut i principal sospitós és un agent de la policia nacional espanyola i ha estat aquest cos qui ha dut el pes de la investigació.El recurs de la defensa de la família davant l'Audiència arriba després de no acceptar-se, per part del jutjat d'instrucció número 4 de l'Hospitalet de Llobregat, la petició de realitzar noves diligències pericials sobre la bala i altres proves materials. La Fiscalia era partidària d'arxivar el cas per prescripció, però l'acusació particular defensa que l'última diligència es va practicar el 28 de setembre de l'any 2000 i, per tant, la prescripció de 20 anys seria aquest proper 28 de setembre, sense comptar el període no hàbil dels mesos de confinament per Covid. En aquest cas, s'allargaria fins al desembre.La nit del 15 de desembre del 1992 Pedro Álvarez havia quedat amb la seva xicota al barri de Torrassa, prop d’on ella vivia. Caminaven per l’avinguda Catalunya quan ella va creuar el carrer sense mirar, provocant la frenada brusca d’un Opel Vectra de color blanc. El conductor la va esbroncar i quan Álvarez va intervenir, el propietari del vehicle va sortir del cotxe, va amenaçar-lo amb una pistola i, finalment, li va disparar un tret al cap. Van traslladar el jove a l'Hospital de Bellvitge i a les 4 de la matinada els metges comunicaven la seva mort a la família.El jutjat d’instrucció número 5 de L’Hospitalet de Llobregat, amb María José Magaldi al capdavant, va deixar en llibertat el detingut perquè la xicota d'Álvarez no havia pogut identificar-lo amb "total certesa". La investigació va continuar en marxa però finalment Magaldi va arxivar la causa el 1995. La jutgessa va ser doblement ascendida al cap de poc temps. Primer a un jutjat penal de Barcelona i després a l’Audiència Provincial.Des d'aleshores la família ha hagut d'esperar 28 anys perquè la justícia fes algun pas més. El febrer d'enguany el jutjat d'instrucció número 4 de l'Hospitalet de Llobregat va rebutjar reobrir la investigació però va demanar a la policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil que determinessin si podien obrir alguna nova diligència per determinar la implicació en el cas de persones contra qui la causa no està prescrita. Amb la seva decisió el jutge subscrivia el criteri de la Fiscalia, que considerava la causa prescrita en relació a Manuel Segovia -l'agent detingut el 1992- tot i que admetia tenir dubtes sobre a prescripció i per això enviava els requeriments als cossos policials.

