Junts fa una crida a integrar els votants del PDECat compromesos amb la independència

Junts per Catalunya dona per trencades les negociacions amb el PDECat. El secretari general del nou partit de l'expresident Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, ha assegurat que ja no existeixen converses formals amb la formació de Bonvehí, que aquest dilluns al vespre té convocat un congrés nacional per engegar la seva maquinària electoral."JxCat no és planteja una coalició electoral, es planteja sumar persones", ha emfatitzat el dirigent empresonat en una roda de premsa coincident amb una de les tres sortides de la presó mensuals a què té dret. La fórmula d'integrar dirigents demòcrates com a independents a les llistes de Junts és la que impulsa l'expresident Artur Mas, sense èxit.Sànchez ha reivindicat Junts com un partit que "neix amb voluntat d'ocupar l'espai central del país" i ha defensat que la formació representa la "síntesi de les tradicions del catalanisme i el sobiranisme" que en els darrers anys s'han decantat per l'independentisme. En una apel·lació als votants del PDECat, ha argumentat que JxCat s'inscriu en un "eix ampli que es preocupa tant de la llibertat com de la igualtat social".La crida als votants demòcrates es produeix l'endemà de la cloenda del congrés fundacional en què el nou partit va aprovar una definició ideològica eclèctica que aposta per la "transversalitat en la diversitat ideològica" i defuig les etiquetes d'esquerra i dreta. En aquest sentit, Sánchez ha defensat que dins de JxCat "s'hi pot sentir còmode" tothom que cregui en la independència i "el bon govern". Aquest últim eix és un dels que vol invocar el partit de Bonvehí als comicis.En plena cursa preelectoral, Sànchez també ha anunciat que els dies 7 i 8 de novembre el partit durà a votació entre les bases el reglament de les eleccions primàries per triar candidats electorals, si bé no ha concretat quins llocs de les llistes triarà la militància. A la cursa s'han postulat la líder del grup parlamentari al Congrés, Laura Borràs; i el conseller de Territori, Damià Calvet.L'expresident Puigdemont haurà de decidir "quin paper vol tenir" un cop s'aprovin les regles de joc de les primàries, segons ha afirmat el secretari general de Junts, que ha destacat que sobre ell pesa una "amenaça permanent" per les conseqüències penals del procés. Alhora que es voten les normes de les primàries, s'escolliran els càrrecs de Junts a nivell local, comarcal i de vegueries.El secretari general de Junts ha insistit a convertir les eleccions del 14 de febrer en un plebiscit i ha remarcat que l'objectiu principal del partit és que l'independentisme sigui "la força majoritària" en vots i escons. En segon lloc, el partit prioritzarà consensuar una estratègia unitària amb partits i entitats independentistes; i en tercer lloc, l'objectiu declarat del partit és guanyar els comicis. "De res ens serviria ser primera força si l'independentisme no fos majoritari", ha argumentat.Sànchez ha evitat detallar en què consistiria la mediació europea per la qual aposta Junts, i en especial marcar terminis per a aquest eventual camí. A parer seu, la fixació de fites temporals va ser "un dels errors estratègics" comesos per l'independentisme la tardor del 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor