ERC celebra que Puigdemont i la CUP defensin ara eixamplar la base més enllà del 50%

L'endemà que hagi conclòs el congrés fundacional de Junts, ERC celebra que tots els partits independentistes hagin arribat a la conclusió que cal "sumar més" per enfortir el moviment. Els republicans han apuntat que durant molt de temps s'han sentit "sols" defensant aquesta diagnosi i han recordat que fins i tot la seva estratègia ha estat menystinguda, motiu pel qual aquest dilluns han tret pit que tant Junts com la CUP assumeixin aquest marc."Tothom se'n reia de nosaltres quan dèiem que calia ser més i ser més forts. Ara pràcticament el conjunt del moviment accepta que cal acreditar aquest 50%", ha defensat la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, que ha insistit que assolint aquesta fita l'independentisme guanyarà "legitimitat" davant de l'Estat i a escala internacional. Segons ERC, es compleixen les condicions per aconseguir-ho. Puigdemont ha defensat aquest cap de setmana que s i no se supera aquest repte difícilment l'independentisme podrà anar més enllà , tot i que ha insistit en el caràcter plebiscitari que ha d'embolcallar la convoctòria. Fins ara, l'independentisme ha aconseguit guanyar amb una majoria d'escons però no amb una majoria de vots.A la pregunta sobre què caldria fer després d'assolir aquest 50%, Vilalta ha argumentat que aleshores totes les formacions hauran de continuar posant-se d'acord. Amb tot, la pauta fixada pels republicans en el llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira és que obtenir una majoria de suport a les eleccions no és sinònim de poder fer una declaració d'independència com demana l'ANC. "Assolir el 50% és una fita imprescindible, però haurem de seguir construint fortaleses", ha detallat Vilalta. El camí, assegura, haurà de passar per seguir enfortint en l'objectiu d'aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat.Amb tot, els cupaires han advertit que sense una "agenda de ruptura" no s'avançarà cap a la independència encara que se superi el 50% dels vots a les eleccions del 14 de febrer. Puigdemont, per la seva banda, ha insistit també en l'estratègia de la "confrontació" per avançar cap a l'objectiu d'assolir la República catalana.Pel que fa a la taula de diàleg amb el govern espanyol i després que el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, hagi dit que no trucarà a Pedro Sánchez per convocar-la, ERC ha insistit que aquesta interlocució és necessària, però que no pot ser "una altra foto". L'argument dels republicans és que amb Quim Torra inhabilitat el context per reunir-se es complica i situa la pilota en la teulada de la Moncloa sobre si vol o no que serveixi per avançar.Tot i això, els republicans van vincular la negociació dels pressupostos generals de l'Estat a la reunió de la mesa quan Aragonès va defensar que sense complir els compromisos assolits de forma inicial difícilment es podrien fer altres acords.Pel que fa a la visita del rei Felip VI el pròxim divendres a Barcelona, Vilalta ha reiterat que el monarca "no és benvingut a Catalunya" i que, en tot cas, hauria de demanar "disculpes" a totes les persones que van patir la violència policial de l'1-O o es van sentir "agredides" pel seu discurs el 3-O. Sobre si el Govern ha de participar o no en aquest aquest acte, la dirigent ha argumentat que correspon a l'executiu decidir-ho.

